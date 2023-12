Foto: Reprodução Saiba qual tendência de moda usar em 2024 de acordo com o seu signo

Se você está buscando referências para arrasar nos looks ano que vem, veio ao lugar certo! E se nós contássemos que há tendências de moda que mais combinam com os signos do zodíaco , você acreditaria? Pois é, tem peças e trends que casam perfeitamente com as personalidades de cada um dos signos e nós vamos te mostrar quais são.

Saiba quais as tendências de moda para cada signo em 2024

Selecionamos uma tendência para cada um dos signos e que podem ajudar você a dar um up no seu visual no ano que vem!

1. Áries

Um dos signos mais originais e cheios de personalidade, Áries deve se beneficiar bastante das famosas Jorts! Essas peças são shorts jeans com um comprimento um pouco maior, próximo ao joelho.

2. Touro

Os taurinos devem se destacar bastante com o Latte Look! Se você é antenada nas trends de maquiagem, você já deve conhecer esse estilo. Os Latte Looks usam e abusam dos tons marrons terrosos.

3. Gêmeos

Para combinar com o alto astral dos geminianos, a tendência das peças em Tie-Dye é uma aposta certeira para que as pessoas desse signo se destaquem e arrasem.

4. Câncer

Um dos signos mais românticos e fofos do zodíaco, os cancerianos podem apostar em peças com Franjas para esbanjar looks bonitos e com um aspecto cheio de delicadeza.

5. Leão

Cheios de personalidade e atitude, os leoninos casam perfeitamente com peças de roupas metalizadas! As pessoas desse signo são as melhores para segurar visuais metalizados.

6. Virgem

Um dos signos mais organizados e analíticos, as virginianas vão amar usar e abusar de saias longas e botas escuras ! Essa combinação deve esbanjar sofisticação e elegância.

7. Libra

Um signo sensual e que busca sempre equilíbrio, especialmente no seu visual, as librianas vão fazer um excelente uso das calças capri !

8. Escorpião

Cheia de intensidade e poder, as pessoas do signo de escorpião exalam sensualidade e para auxiliar nisso, nada como apostar em peças com transparências !

9. Sagitário

As garotas de sagitário combinam perfeitamente com um street style cheio de personalidade, por isso, meias brancas podem complementar o visual sem pesar demais e são uma aposta e tanto.

10. Capricórnio

Um dos signos mais elegantes e que são a definição de ambição, capricórnio está entre aqueles signos que exalam sofisticação, por isso, o estilo quiet luxury é ideal! Use e abuse de peças de alfaiataria.

11. Aquário

Ousados, inovadores e cheios de atitude, as pessoas do signo de aquário gostam de se destacar, portanto, aposte em peças únicas e em tendências como underwear outwear, que usa roupas íntimas para dar mais personalidade aos looks.

12. Peixes

Os piscianos são carinhosos, sonhadores e leves! A personalidade agradável das pessoas desse signo combina perfeitamente com peças em crochê, que evocam leveza e beleza.

