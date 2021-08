Redação João Bidu Saiba qual é o Oráculo certo para você

“Qual oráculo é o certo para mim?” Quantas vezes você já se fez essa pergunta? Já sentiu a necessidade de receber uma mensagem do Universo a respeito de algum assunto que te aflige, mas não soube como ou onde procurar? Então, hoje eu vou falar sobre alguns tipos de oráculos mais conhecidos e que podem te ajudar a encontrar a resposta que você está buscando!

Há milênios, existem vários tipos de artes divinatórias – e vou citar aqui algumas das mais conhecidas:

Tipos de Oráculos

Cartomancia

Consiste na leitura e interpretação das cartas, que podem ser de: baralho comum, vários tipos de tarô ou baralho cigano.

Cafeomancia

Se trata da leitura da sorte por meio de borras de café.

Quiromancia

É a leitura e interpretação das linhas das palmas das mãos.

Numerologia

Com as letras do nome de uma pessoa e da sua data de nascimento, consegue desvendar sua personalidade, entre outros fatores da vida dela.

Sonhos

Desde a antiguidade são utilizados como uma forma eficaz de premonição e até na psicoterapia.

Bola de cristal

Consiste na interpretação das imagens que aparecem na esfera.

Dadomancia

São as previsões feitas por meio do uso de dados.

Mapa astral

Que faz um estudo profundo da personalidade da pessoa através das posições planetárias dela.

Além desses oráculos, há outras formas de buscar as mensagens do Universo para nossas dúvidas.

Qual oráculo é o melhor?

Mas, afinal, qual o oráculo é mais correto ou mais indicado para você? A resposta é bem simples: todos eles! Isso porque a verdade é uma só! Não importa o oráculo utilizado, porque ele será apenas o veículo para revelar a verdade que você está buscando. Então, o mais indicado a se fazer é deixar sua intuição dizer qual será o escolhido por você.

