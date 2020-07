Saiba qual é o novo hobby da cantora Shakira na quarentena

Reprodução/Instagram “Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre será”, escreveu Mariana Rios





A atriz Mariana Rios anunciou neste sábado (11) em seu perfil no Instagram que sofreu um aborto espontâneo e perdeu seu bebê. Ela publicou um texto de cortar o coração em que se despede do filho. “Te recebi dentro de mim com todo meu amor”, escreveu. No último dia 2, ela disse que esperava seu primeiro filho com Lucas Kalil .

“Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem”, disse Mariana na postagem.

“Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo. Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre será. Te espero de coração aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espírito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo virá, se for a Sua vontade”, acrescentou.