Saiba quais são os cuidados que você deve ter após fazer uma tatuagem

Com diversos tamanhos, cores e formatos, as tattoos já caíram no gosto popular e fazem parte do estilo de muita gente. No entanto, se você está pensando em fazer uma pela primeira vez, provavelmente deve ter algumas dúvidas, principalmente com os cuidados com a tatuagem.





Afinal, a primeira parte de criação depende de um profissional, mas, quando pronta, aí fica ao seu encargo zelar pela saúde da pele, em especial a da região desenhada. Com algumas atitudes diárias, é possível mantê-la sempre colorida, afastando aquele aspecto de velha ou desgastada. Conheça os cuidados com tatuagem para conservá-la.

Sempre use o plástico filme

O uso dele, junto com a pomada, é o que protegerá sua tattoo nas primeiras horas. No entanto, é importante que você não prolongue o uso do mesmo plástico filme por muito tempo, o ideal é trocá-lo no máximo a cada três dias. E tenha muito cuidado quando realizar a substituição! É importante que suas mãos estejam limpas e que higienize o local da tatuagem corretamente.

Não se esqueça de higienizar

A limpeza é uma das etapas mais importantes, pois ela evita que ocorra uma infecção no lugar da tatuagem. O indicado é lavar com sabonetes antissépticos antes da troca do plástico filme e do uso da pomada, para retirar todos os resíduos do produto utilizado anteriormente.

A higienização não deve ser feita com buchas de banho ou sabonetes com cheiros fortes, pois isso pode irritar a pele e dificultar a cicatrização. Não se esqueça que esse processo deve ser feito enquanto o desenho possuí uma casquinha e aspecto de ferida.

Use a pomada corretamente

Um dos cuidados com a tatuagem mais importantes é o uso de pomadas. Existem vários tipos e marcas, mas uma das mais recomendadas é a Bepantol, por conta dos seus componentes que auxiliam na cicatrização e ainda hidratam a pele. O ideal é que a pomada seja aplicada entre uma a três vezes ao dia e que esse uso se estenda por pelo menos 20 dias.

Tenha cuidado com a sua alimentação

Às vezes bate aquela vontade de comer uma feijoada ou um hambúrguer, não é mesmo? No entanto, se você tiver acabado de fazer uma tatuagem, o mais indicado é que você evite ao máximo comidas muito gordurosos ou condimentados.

Apesar de cada organismo responder de uma forma, esses alimentos podem causar alergias no local tatuado. Claro que um bombom ou uma fatia de pizza estão liberados, o importante é não exagerar no consumo, pelo menos por um período.

Evite tomar sol

Apesar de você querer andar por aí para mostrar ao mundo sua nova tatuagem, o ideal é evitar ao máximo a exposição do desenho ao sol. Esse cuidado é muito importante pois os raios solares dificultam a cicatrização e a fixação dos pigmentos na pele.

Isso também inclui idas a praia e a piscina. No entanto, se precisar sair de casa, cuide da sua tatuagem com protetores solares ou roupas, mesmo após a cicatrização.

Nada de ficar mexendo ou coçando

Um dos cuidados com a tatuagem que você deve ter é tocar nela o mínimo possível. Nada de ficar coçando, muito menos tentando arrancar a casquinha que forma na pele. O ideal é que ela se solte sozinha, e caso a vontade de coçar estiver muito forte, você pode dar leves tapinhas no local para aliviar a situação.