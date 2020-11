Saiba quais são os 6 desejos sexuais mais comuns

Profissionais do sexo costumam ter um relacionamento íntimo com seus clientes

1 – Sissificação

Dominatrix Aleta Cai afirma que a grande maioria dos seus clientes está interessada na prática chamada “sissificação”, também conhecida como ”feminização forçada”, na qual o homem submisso adota comportamentos tradicionalmente femininos.

“Eles querem ser transformados em ‘homens afeminados’”, diz Cai ao HuffPost. “O processo envolve humilhação, já que o rótulo em si é depreciativo. Eu coloco esses homens de sutiã, calcinha e, às vezes, até maquiagem e os faço desfilar usando salto alto”, conta.

Kitty Stryker também é dominatrix e conta que também já trabalhou com um número considerável de clientes do sexo masculino que pediu a ela para forçá-los a se vestir ou agir de formas que tipicamente são consideradas femininas. No entanto, ela prefere abordar a questão de um ponto de vista feminista. “Como eu me preocupo profundamente com o consentimento, eu não participo de situações envolvendo força.

Então eu prefiro incentivar esses homens a explorar a feminilidade e os fazer entender o que isso significa para ele”, diz. “Ao expandir a ideia do que é o ‘feminino’ eu posso desafiá-los sobre o que significa masculinidade e os ajudar e ter uma expressão mais equilibrada entre masculino e feminino”, completa.

2 – Bi “forçado”

A prática sexual “Bi ‘forçado’” acontece quando o parceiro dominante “faz” o parceiro submisso (geralmente homem) se envolver em atividades sexuais com um parceiro do mesmo sexo. Na verdade, não é algo realmente forçado, já que o cliente e o dominador negociam antes da ação começar. “Eu já recebi muitos pedidos de homens para fazer cenas em que eles são forçados a fazer sexo oral com outro homem enquanto eu comandava tudo e assistia”, diz Stryker.

“Como uma pessoa LGBT, eu não faço nenhuma cena que trate atos sexuais LGBTs como algo ruim ou vergonhoso, ao invés isso, eu encorajo a cena”. “Eu acredito que parte do erotismo está na natureza proibida da fantasia para os homens que, muitas vezes, são empurrados para ideais tóxicos de masculinidade e acabam nem sequer considerando que podem experimentar uma experiência como essa”, completa.

O acompanhante e dominatrix Oz Bigdownunder conta que costuma atuar como parceiro sexual masculino para clientes que estão interessados nesse tipo de BDSM. Segundo ele, os homens costumam chegar tímidos, mas acabam experimentando a prática. “Muitos se encaixam no perfil de que nunca estiveram com outro homem, mas, quando chega a hora, você até pode dizer que eles são realmente experientes”, afirma.

3 – Poder

O terceiro dos desejos sexuais mais comuns diz respeito à dinâmica de poder. Geralmente, os fetiches mais populares são fantasias que envolvem professor e aluno, chefe e subordinado, médico e paciente, por exemplo.

Cai diz que os clientes masculino geralmente a procuram para interpretar uma mulher autoritária que abusa do poder, mas em um contexto seguro.

Ou seja, eles gostam da certeza de que esse autoritarismo tem hora para começar e hora para acabar. “A maioria desses homens tem algum tipo de tensão não resolvida ou trauma com figuras de autoridade.

Há também o tabu que, na vida real, eles não deveriam se sentir sexualmente atraídos por pessoas que comandam a situação. Então, a situação é colocada no campo da fantasia”, explica.

4 – Traição

O fetiche da traição se dá ao ver o parceiro ou parceira fazendo sexo com outra pessoa. Bigdownunder conta que seus clientes costumam ficar assistindo enquanto ele transa com a namorada ou esposa deles.

Em alguns casos, eles se masturbam e, em outros, participam da relação. Bigdownunder ainda diz que alguns homens participam da sessão como se fosse uma espécie de jogo, onde se forçam a ver a cena sem poder se tocar ou participar.

5 – Ménage à Trois

A ideia de ter uma relação sexual com mais de uma pessoa ao mesmo tempo é algo que atrai muito as pessoas, estando elas solteiras ou em um relacionamento. A acompanhante Hayley Jade diz que muitos casais a convidam para o sexo.

Ela conta que, em alguns casos, o cliente masculino só quer ver a parceira com outra pessoa – principalmente uma mulher, em outros, quer, além de ver, participar do ato.

6 – Chantagem

Cai conta que, quando começou a atuar na indústria de BDSM, ela disse que aparentava ser mais jovem do que a sua idade e também falava baixo, de modo que os clientes frequentemente pediam a ela para interpretar uma aluna e eles, o professor.

A cena começava com ela submissa e depois ela começaria a exercer controle e chantagem sobre o cliente. Segundo Cai, essa é um dos mais pedidos pelos clientes. “Normalmente, eu tirava uma foto e fingia enviar para a esposa. Eu nunca enviava, era apenas uma forma de alimentar a fantasia”, diz.

Apesar de na vida real a chantagem ser um pesadelo, no BDSM pode ser algo bastante excitante colocar esses desejos sexuais em prática. “Para o cliente, acredito existir algo sexy em ser ‘colocado em seu lugar’”.