Saiba quais são as tendências do marketing digital para 2023 e engrene a sua empresa

Até 2024, as cinco principais empresas de cada setor serão aquelas que usaram tecnologia para inovar e sair de possíveis crises. É o que demonstram pesquisas da IDC (International Data Corporation). Além disso, a consultoria prevê que, até 2026, 75% dos negócios líderes de mercado terão programas e investimentos de inovação digital estruturados e sistêmicos.

Hoje, empresas de todo o mundo, de diversos portes e segmentos, já utilizam uma série de ferramentas com base nas novas tecnologias. O marketing digital, por exemplo, é utilizado por cerca de 90% de todos os empreendimentos do mundo – e a maior parte deles é do Brasil, de acordo com a Pesquisa Marketing Visão 360º, realizada pelo Mundo do Marketing em parceria com a TNS Research International.

Ainda segundo o balanço, mais da metade (54%) dos negócios analisados que enxergam o marketing digital como um elemento indispensável são de pequeno porte, com até 99 colaboradores. Entre as empresas ouvidas, a maior parte informou que prefere terceirizar a atividade para especialistas e agências.

É nesse ponto que, segundo Lucas Heber, Growth Marketer da agência de marketing digital Mestres do Site, vale a pena ficar atento às principais tendências de marketing digital para 2023 que, uma vez seguidas de forma correta, podem elevar as chances de sucesso de um negócio, seja ele digital ou não.

Heber lista as dez principais tendências nos tópicos a seguir:

Machine Learning (Engenharia de Aprendizado de Máquina, em português); Algoritmos – como o do Facebook, Instagram, etc; Chatbots – Tecnologia que busca simular um ser humano na conversação com os clientes); ChatGPT (robô virtual que interage com o cliente e pode responder a perguntas sobre vários assuntos); Qualificação de Leads – Recurso utilizado para segmentar prospects com maior potencial de compra; Automação de Marketing – Modalidade que permite o envio de campanhas mais eficazes para o mercado; Inteligência artificial na criação de textos e imagens; Internet imersiva;

Experiência híbrida (sobretudo entre automação de marketing e time de vendas); SEO para redução do custo de aquisição por clientes.

Para concluir, o Growth Marketer da Mestres do Sitedestaca que o principal diferencial no âmbito do marketing digital para uma empresa que busca se consolidar no mercado consiste na utilização de diversas estratégias com o objetivo de diminuir o CAC (Custo por Aquisição de Clientes).

“Se notarmos, a maioria – senão todas – das tendências de marketing digital para 2023 tem como foco otimizar custos”, ressalta.