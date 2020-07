Saiba quais são as melhores formas de vender roupa pela internet

Sabe aquelas peças que estão dentro do armário e que a gente não usa mais, porém mesmo assim não sabe o que fazer com elas? Uma das melhores opções é passá-las adiante, assim você ajuda o meio ambiente e, ainda, fatura uma graninha extra . Pensando nisso, reunimos algumas dicas essenciais de como vender roupa pela internet para desapegar de vez.

Como começar a vender roupa pela internet?

Hoje em dia, ficou muito mais prático vender e comprar roupas com a internet. Vários brechós já utilizam esse método, e você também pode fazer o mesmo sem sair de casa. Para começar é bem simples, só vai precisar separar suas peças usadas e em bom estado.

Tire ótimas fotos

Agora é hora de caprichar nas suas fotos, pois elas é quem vão fazer toda a diferença na hora de vender. Lembre-se que os possíveis compradores devem se interessar pela peça, por isso, opte por fotografar durante o dia e com uma boa iluminação. Se quiser, também pode montar um cenário. E não se esqueça que os registros devem mostrar todas as partes e detalhes da sua roupa.

Divulgação

Independente de onde for vender suas peças, é importante que coloque o máximo de informações possíveis sobre elas. Não se esqueça do preço, tamanho, material e estado de conservação, tudo isso evita que você fique com a caixa de mensagens cheia e, consequentemente, atrairá os compradores mais facilmente.

Onde vender minhas roupas?

Uma das maiores dúvidas de como vender roupa pela internet é onde publicar as peças. Existem diversos sites feitos especialmente para isso, mas você também pode usar suas próprias redes sociais, pois assim fica mais fácil conseguir clientes entre seus amigos.

Evento pelo WhatsApp

Saiba que essa ferramenta será um grande aliado no seu negócio. Uma das formas de vender suas roupas é por meio de um evento pelo aplicativo. Pergunte entre seus amigos quem gostaria de participar e adicione todo mundo em um grupo. Depois, basta enviar as fotos das peças com todas as informações necessárias e quem tiver interesse em algo pode negociar com você no privado. Se quiser, também pode fazer o mesmo procedimento por listas de transmissão.

Grupo de desapego

Outra ótima opção é um grupo de desapego, você pode montar um também no WhatsApp ou, se quiser mais praticidade, entrar em um existente no Facebook. O importante é reunir outras pessoas que também querem vender roupas. Basta publicar suas fotos e esperar que alguém se interesse.

Crie um brechó online no Instagram

Uma das opções mais comuns de vender roupas pela internet é por meio de um perfil no Instagram dedicado exclusivamente para isso. Assim, você cria uma espécie de brechó online só seu. Basta publicar as fotos e divulgar entre os amigos. Além disso, você pode usar hashtags nos seus posts para atrair clientes e seguidores de diversos lugares do Brasil. Em seguida, é só combinar os detalhes da venda por mensagens no próprio aplicativo.

Que tal um leilão ao vivo?

Agora que você já tem uma conta no Instagram, por que não fazer um leilão entre os seus seguidores? Isso é mais fácil do que parece, basta dar o play em um vídeo ao vivo e ir mostrando suas roupas, divulgar um valor inicial de lance e perguntar entre os usuários: “quem dá mais?”. Se passar mais de 15 segundos e ninguém der um lance maior, a peça fica com a última que se manifestou. Além de ser prático, também é uma maneira divertida de fazer suas vendas.

Sites de venda

Agora, se você quer mais agilidade, também pode optar pelos sites especializados em vendas pela internet. A maioria das empresas fica responsável por todas as etapas, desde a fotografia até o pagamento e o envio. No entanto, é importante que você saiba que elas ficam com uma parte do lucro por conta desse trabalho todo. Os melhores portais para isso são o Enjoei e o Repassa.

Na hora de enviar

Se optou por fazer as vendas por conta própria, não se esqueça dos detalhes na hora de enviar sua peça. É importante que as roupas estejam bem limpinhas (o ideal é lavar antes), passadas e se você quiser conquistar ainda mais clientes, capriche na embalagem, escreva um recadinho que mostra o cuidado que teve com aquela peça para que ela chegasse em bom estado. Além disso, é importante que se atente ao custo de envio, que pode ou não ser incluído no valor total da compra.