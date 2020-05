Saiba quais são as cidades mais e menos vulneráveis à Covid-19 no Brasil

Agência Brasil São Bernardo é a segunda com os melhores índices

Um estudo realizado pelo Instituto Votorantin listou os municípios mais e menos vulneráveis à pandemia de Covid-19 . No topo da lista das cidades mais suscetíveis a complicações decorrentes do novo coronavírus (Sars-Cov-2) está Mojuí dos Campos , no Pará. Entre as menos vulneráveis, destaque para São Bernardo do Campo, cidade da região metropolitana de São Paulo, no segundo lugar seguida de Nova Lima, em Minas Gerais.

O levantamento levou em consideração ados públicos de diferentes bases, como a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Sistema Único de Saúde (SUS), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS).

O que faz classifica uma cidade como mais ou menos menos vulnerável? Entre os índices mais importantes, estão número de leitos disponíveis na UTI e de respiradores . No entanto, o IVM também considera fatores como a proporção da população idosa, o PIB per capita e a situação fiscal da cidade. O Índice varia de 0 a 100: quanto mais alto o valor, maior é a vulnerabilidade.

As cidades com o maior índice de vulnerabilidade estão concentradas nas regiões Norte e Nordeste , encabeçadas pelo município de Mojuí dos Campos, no Pará. A cidade possui apenas 10 leitos de UTI e o mesmo número de respiradores. Em seguida estão Wanderley, com nenhum leito e três respiradores e Ibirataia, com 8 leitos de UTI por 100 mil habitantes e 13 respiradores para a mesma proporção.

São Bernardo do Campo (SP) e Nova Lima (MG) , a segunda e a terceira cidades brasileiras menos vulneráveis , possuem, respectivamente, 27 e 23 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, e 56 e 41 respiradores na mesma proporção, respectivamente.

No Pará, onde fica o município de maior vulnerabilidade, o governador Hélder Barbalho anunciou na última sexta-feira (16) a prorrogação do lockdown , fechamento total das atividades, em vigor em dez cidades, incluindo a capital Belém, até 24 de maio.

O estado já registrou 10.867 casos de coronavírus e 1.063 mortes pela doença. No Brasil, já são 218 mil casos e 14.817 óbitos segundo o último balanço.

Veja as 10 cidades mais vulneráveis

Mojuí dos Campos – PA Wanderley – BA Ibirataia – BA Sítio do Quinto – BA Jussiape – BA Delmiro Gouveia – AL Ubaitaba – BA São Francisco – MG São Raimundo Nonato – PI Faro – PA

As 10 cidades menos vulneráveis