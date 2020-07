Saiba quais são as cidades de SP mais e menos vulneráveis à Covid-19

Agência Brasil São Bernardo é o município de São Paulo mais preparado para a Covid-19

Um estudo realizado pelo Instituto Votorantin ranqueou os municípios mais e menos vulneráveis à pandemia de Covid-19 . No topo das mais suscetíveis a complicações, está Biritiba Mirim , enquanto São Bernardo do Campo , no ABC Paulista, é a menos vulnerável.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Votorantin e levou em consideração dados públicos de diferentes bases, como a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Sistema Único de Saúde (SUS), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS).

Para a criação do ranking, 5 pilares foram analisados: população vulnerável, economia local, estrutura do sistema de saúde, organização do sistema de saúde, e capacidade fiscal da administração municipal.

O Índice de Vulnerabilidade dos Municípios (IVM) estabelecido pela pesquisa varia de 0 a 100; quanto mais alto o valor, mais alta a vulnerabilidade. De acordo com os dados, a cidade que possui o índice mais alto de vulnerabilidade é o município de Biritiba-Mirim, seguido por Poá e Itaquaquecetuba. Já a cidade com índice mais baixo é São Bernardo do Campo, seguida por São Caetano do Sul e depois por Cajamar. A cidade de São Paulo aparece com o quarto menor IVM.

Dez cidades da Grande São Paulo com maior índice de vulnerabilidade:

1)Biritiba Mirim: 63,79

2)Poá:60,37

3)Itaquaquecetuba: 58,93

4)São Lourenço da Serra: 58,73

5)Itapecerica da Serra: 58,72

6)Embu das Artes: 57,66

7)Embu-Guaçu: 57,63

8)Pirapora do Bom Jesus: 57,36

9)Salesópolis: 57,33

10)Ferraz de Vasconcelos: 57,33

Dez cidades da Grande São Paulo com menor índice de vulnerabilidade:

1) São Bernardo do Campo: 30,06

2) São Caetano do Sul: 38,61

3) Cajamar: 39,18

4) São Paulo: 41,17

5) Santana de Parnaíba: 41,51

6) Mauá: 42,31

7) Santo André: 43,44

8) Ribeirão Pires: 44,20

9) Rio Grande da Serra: 44,54

10) Barueri: 45,01

De acordo com Rafael Gioielli, gerente-geral do Instituto Votorantim, o alto índice de vulnerabilidade não está diretamente associado a uma maior quantidade mortes e óbitos nesses municípios.