Saiba quais frases parecem sensuais, mas fazem a parceria broxar

Na hora de tentar iniciar o sexo com a parceira é comum que os homens tentem frases com abordagens inadequadas; conheça algumas delas

Em um relacionamento, é possível ocorrer interações desagradáveis entre em partes, principalmente quando há conotação sexual. Algumas tentativas de iniciar o sexo ou elogios que deveriam servir para esquentar a relação podem acabar desistumulando-a ou fazendo com que ela se sinta objetificada.

Flertes carregados de conotação sexual em momentos aleatórios podem ser desconcertantes. Segundo a sexóloga Thaina Mariz, as mulheres podem se sentir invadidas com comentários explícitos sobre o corpo, tentativas de toque sem consentimento, insistência mesmo depois de uma resposta negativa indiferente (o que pode configurar abuso), ou mesmo quando o homem ignora os claros sinais de que não há reciprocidade nas investidas.

Determinadas e frases e gestos sem contexto podem soar invasivas ou vulgares. Segundo Mariz, dizer sentenças como “você é muito gostosa” ou “estou imaginando coisas com você” podem causar grande desconforto. “Sensualidade não é sinônimo de sexualidade explícita. Ela se expressa na delicadeza, no olhar, no respeito ao tempo do outro…”, defende.

Entre os gestos que causam desconforto, estão se aproximar demais sem ser convidado, tentar encostar de maneira “acidental” na parceira e iniciar conversas com conotação íntima de forma abrupta.

O problema não é flerte em si, e sim a forma como ele é feito. Um dos exemplos dado pela sexóloga são comentários sexuais diretos, sem contexto, no meio do dia. “Especialmente quando a mulher está atolada de trabalho ou cansada da rotina da casa. Soa deslocado”, descreve.

Tocar sem clima também pode ser incômodo. Já chegar passando a mão no corpo da parceira, esperando que o ato gere desejo nela sem troca, carinho ou conexão, são percebidos mais como uma cobrança do que um convite. Desse modo, a atitude tem o efeito oposto do esperado, fazendo com que ela perca o interesse na troca sexual.

A especialista ainda destaca frases/piadas que mais geram reclamações. Entre elas:

“Hoje tem, hein?”

“Se arruma aí que eu tô chegando com tudo”

“Você está pedindo com essa roupa”

As falas podem cortar o clima, especialmente caso virem rotineiras, e surjam sem um momento de conexão prévia. “Outra atitude que não costuma cair bem é o envio de nudes ou mensagens muito explícitas fora de contexto”, alerta.