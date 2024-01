Saiba quais cidades receberão doses de vacina contra a dengue

O Ministério da Saúde informou que 521 municípios de 17 estados brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença.

Quem será vacinado

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue, compõem o público-alvo da imunização. De janeiro de 2019 a novembro de 2023, o grupo respondeu por 16,4 mil hospitalizações, atrás apenas dos idosos, grupo para o qual a vacina não foi autorizada.

O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Pioneirismo

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec).

Confira a lista de cidades abaixo:

Acre – AC Rio Branco

Senador Guiomard

Capixaba

Sena Madureira

Plácido de Castro

Manoel Urbano

Porto Acre

Acrelândia

Bujari

Santa Rosa do Purus

Jordão Amazonas – AM Manaus

Iranduba

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Barcelos

São Gabriel da Cachoeira

Careiro

Nova Olinda do Norte

Manaquiri

Santa Isabel do Rio Negro

Autazes

Careiro da Várzea Bahia – BA Salvador

Lauro de Freitas

Vera Cruz

Madre de Deus

São Francisco do Conde

Itaparica

Candeias

Santo Amaro

São Sebastião do Passé

Saubara

Feira de Santana

Santo Estêvão

Coração de Maria

Teodoro Sampaio

São Gonçalo dos Campos

Rafael Jambeiro

Conceição do Jacuípe

Nova Fátima

Antônio Cardoso

Irará

Riachão do Jacuípe

Amélia Rodrigues

Candeal

Pé de Serra

Santa Bárbara

Serra Preta

Terra Nova

Ichu

Ipecaetá

Ipirá

Tanquinho

Pintadas

Mundo Novo

Capela do Alto Alegre

Baixa Grande

Santanópolis

Gavião

Anguera

Simões Filho

Camaçari

Pojuca

Dias d’Ávila

Mata de São João

Conde

Itabuna

Coaraci

Camacan

Gongogi

Itajuípe

Ubaitaba

Maraú

Pau Brasil

Barro Preto

Ubatã

Ibicaraí

Buerarema

São José da Vitória

Itapé

Almadina

Jussari

Aurelino Leal

Ibirapitanga

Floresta Azul

Santa Cruz da Vitória

Itapitanga

Itaju do Colônia

Ilhéus

Uruçuca

Santa Luzia

Itacaré

Una

Mascote

Canavieiras

Arataca

Jequié

Ipiaú

Itagibá

Boa Nova

Maracás

Ibirataia

Barra do Rocha

Itiruçu

Dário Meira

Planaltino

Itagi

Nova Itarana

Aiquara

Jaguaquara

Jitaúna

Itamari

Manoel Vitorino

Iramaia

Apuarema

Brejões

Lafaiete Coutinho

Irajuba

Itaquara

Lajedo do Tabocal

Santa Inês

Cravolândia

Barreiras

Luís Eduardo Magalhães

Formosa do Rio Preto

Wanderley

Cristópolis

Santa Rita de Cássia

São Desidério

Cotegipe

Angical

Riachão das Neves

Baianópolis

Brejolândia

Mansidão

Tabocas do Brejo Velho

Catolândia Distrito Federal – DF Brasília Espírito Santo – ES Vila Velha

Serra

Cariacica

Vitória

Guarapari

Afonso Cláudio

Viana

Laranja da Terra

Fundão

Itaguaçu

Santa Leopoldina

Domingos Martins

Santa Teresa

Venda Nova do Imigrante

Santa Maria de Jetibá

Ibatiba

Brejetuba

Marechal Floriano

Conceição do Castelo

Itarana Goiás – GO Goiânia

Trindade

Inhumas

Goianira

Santo Antônio de Goiás

Guapó

Anicuns

Abadia de Goiás

Araçu

Nerópolis

Petrolina de Goiás

São Francisco de Goiás

Itauçu

Santa Bárbara de Goiás

Nazário

Ouro Verde de Goiás

Itaguari

Damolândia

Avelinópolis

Taquaral de Goiás

Nova Veneza

Campestre de Goiás

Santa Rosa de Goiás

Caturaí

Brazabrantes

Jesúpolis

Aparecida de Goiânia

Senador Canedo

Orizona

Piracanjuba

Bela Vista de Goiás

Hidrolândia

Edéia

Aragoiânia

Professor Jamil

São Miguel do Passa Quatro

Bonfinópolis

Cezarina

Indiara

Varjão

Vicentinópolis

Cromínia

Silvânia

Pontalina

Edealina

Vianópolis

Leopoldo de Bulhões

Cristianópolis

Caldazinha

Jandaia

Mairipotaba

Águas Lindas de Goiás

Luziânia

Valparaíso de Goiás

Novo Gama

Santo Antônio do Descoberto

Cidade Ocidental

Cristalina

Jataí

Mineiros

Serranópolis

Perolândia

Caiapônia

Doverlândia

Santa Rita do Araguaia

Chapadão do Céu

Portelândia

Aporé

Anápolis

Cocalzinho de Goiás

Campo Limpo de Goiás

Alexânia

Pirenópolis

Goianápolis

Abadiânia

Corumbá de Goiás

Terezópolis de Goiás

Gameleira de Goiás

Formosa

Planaltina

Alto Paraíso de Goiás

São João d’Aliança

Flores de Goiás

Cabeceiras

Vila Boa

Água Fria de Goiás

Rio Verde

Santa Helena de Goiás

Quirinópolis

Acreúna

São Simão

Porteirão

Caçu

Turvelândia

Paranaiguara

Itarumã

Maurilândia

Santo Antônio da Barra

Cachoeira Alta

Itajá

Aparecida do Rio Doce

Castelândia

Lagoa Santa

Catalão

Caldas Novas

Ouvidor

Pires do Rio

Ipameri

Urutaí

Corumbaíba

Campo Alegre de Goiás

Três Ranchos

Rio Quente

Goiandira

Marzagão

Santa Cruz de Goiás

Cumari

Davinópolis

Nova Aurora

Anhanguera

Itumbiara

Morrinhos

Goiatuba

Bom Jesus de Goiás

Joviânia

Buriti Alegre

Água Limpa

Aloândia

Panamá

Cachoeira Dourada

Inaciolândia

Gouvelândia Maranhão – MA São Luís

São José de Ribamar

Paço do Lumiar

Raposa

Alcântara Mato Grosso do Sul – MS Campo Grande

Costa Rica

São Gabriel do Oeste

Maracaju

Jardim

Coxim

Guia Lopes da Laguna

Sidrolândia

Pedro Gomes

Chapadão do Sul

Rochedo

Anastácio

Camapuã

Bonito

Figueirão

Nova Alvorada do Sul

Aquidauana

Jaraguari

Miranda

Dois Irmãos do Buriti

Sonora

Ribas do Rio Pardo

Alcinópolis

Caracol

Corguinho

Bela Vista

Rio Verde de Mato Grosso

Paraíso das Águas

Terenos

Rio Negro

Nioaque

Porto Murtinho

Bodoquena

Bandeirantes

Dourados

Naviraí

Ponta Porã

Aral Moreira

Sete Quedas

Mundo Novo

Caarapó

Coronel Sapucaia

Amambai

Laguna Carapã

Ivinhema

Antônio João

Rio Brilhante

Douradina

Batayporã

Jateí

Deodápolis

Nova Andradina

Fátima do Sul

Paranhos

Itaporã

Novo Horizonte do Sul

Vicentina

Juti

Iguatemi

Angélica

Eldorado

Glória de Dourados

Japorã

Anaurilândia

Taquarussu

Tacuru

Três Lagoas

Brasilândia

Selvíria

Inocência

Água Clara

Aparecida do Taboado

Santa Rita do Pardo

Bataguassu

Cassilândia

Paranaíba

Corumbá

Ladário Minas Gerais – MG Coronel Fabriciano

Timóteo

Pingo-d’Água

Antônio Dias

Marliéria

Santa Maria de Itabira

Jaguaraçu

Dionísio

Córrego Novo/li>

Belo Horizonte

Ribeirão das Neves

Sabará

Santa Luzia

Nova Lima

Caeté

Rio Acima

Jaboticatubas

Raposos

Belo Vale

Moeda

Nova União

Taquaraçu de Minas Paraíba – PB João Pessoa

Santa Rita

Cabedelo

Bayeux

Conde

Caaporã

Sapé

Alhandra

Pitimbu

Cruz do Espírito Santo

Lucena

Mari

Riachão do Poço

Sobrado Paraná – PR Londrina

Cambé

Rolândia

Jaguapitã

Ibiporã

Florestópolis

Bela Vista do Paraíso

Jataizinho

Primeiro de Maio

Sertanópolis

Tamarana

Porecatu

Assaí

Miraselva

Lupionópolis

Guaraci

Centenário do Sul

Alvorada do Sul

Pitangueiras

Prado Ferreira

Cafeara

Foz do Iguaçu

Medianeira

São Miguel de Itaipu

Santa Terezinha de Itaipu

Missal

Itaipulândia

Matelândia

Serranópolis do Iguaçu

Ramilândia Rio de Janeiro -RJ Rio de Janeiro

Nilópolis

Duque de Caxias

Nova Iguaçu

São João de Meriti

Itaguaí

Magé

Belford Roxo

Mesquita

Seropédica

Japeri

Queimados Rio Grande do Norte – RN Natal

Parnamirim

Extremoz

São Gonçalo do Amarante

Macaíba

Mossoró

Baraúna

Apodi

Upanema

Tibau

Governador Dix-Sept Rosado

Felipe Guerra

Caraúbas

Serra do Mel

Areia Branca

Messias Targino

Grossos

Janduís

Augusto Severo Roraima – RR Boa Vista

Bonfim

Cantá

Mucajaí

Iracema

Normandia

Pacaraima

Amajari

Uiramutã

Alto Alegre Santa Catarina – SC Joinville

Araquari

São Francisco do Sul

Barra Velha

Garuva

Balneário Barra do Sul

Itapoá

Jaraguá do Sul

Guaramirim

Schroeder

Massaranduba

São João do Itaperiú

Corupá São Paulo – SP Guarulhos

Suzano

Guararema

Itaquaquecetuba

Ferraz de Vasconcelos

Mogi das Cruzes

Poá

Arujá

Santa Isabel

Biritiba-Mirim

Salesópolis Tocantins – TO Palmas

Miracema do Tocantins

Miranorte

Rio dos Bois

Rio Sono

Novo Acordo

Aparecida do Rio Negro

Lajeado

Santa Tereza do Tocantins

Tocantínia

Lagoa do Tocantins

Fortaleza do Tabocão

São Félix do Tocantins

Lizarda

Fonte: EBC SAÚDE