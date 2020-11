Saiba o significado energético do sábado e como aproveitá-lo

O estilo de vida vegano está em alta, não apenas no modo de se alimentar, mas também nos cosméticos. Cada vez mais é possível encontrar produtos de beleza veganos, que vão desde de voltados para o skin care, hidratação do corpo até maquiagens que são também cruelty-free – ou seja, sem testes feitos em animais.

Reprodução Confira a resenha dos produtos veganos





Apesar de muitos terem curiosidade de experimentar os produtos veganos, alguns ainda podem ter o pé atrás. Será que funcionam mesmo? Só esses ingredientes vão dar conta do recado? Para resolver essa dúvida, nossa repórter Paola Churchill e nossa editora Fhoutine Marie testaram alguns produtos de beleza veganos de diversas marcas e contam as impressões deles para vocês!

Maquiagens Essence – por Paola Churchill

A marca alemã Essence chegou em solo brasileiro há pouco mais de um ano e tem como meta ter 100% de material vegano, além de nunca ter testado as maquiagens em animais, segundo a assessoria de imprensa da marca. Paola, o que você nos diz sobre os testes com a marca?

Soft Touch Mousse, Essence (R$31,90)

Divulgação Soft Touch Mousse, Essence (R$31,90)





Nunca tinha testado uma base em forma de mousse antes, mas gostei da experiência. O produto tem um acabamento bem levinho, então se você procura algo que seja uma base mais “reboco”, essa não é a opção correta. Ela é uma base mais para o dia a dia, deixou minha pele bem uniformizada.

O único porém, é que é uma base mais difícil de espalhar pelo rosto. Tentei a primeira com a Beauty Blender e não deu muito certo. Quando testei com o pincel, ficou ótima.

Pó compacto Mattifyng compact, Essence (R$22,90)

Divulgação Pó compacto Mattifyng compact, Essence (R$22,90)





O pó compacto vegano foi um dos que eu mais gostei da linha. Minha pele é bem oleosa em alguns pontos, então na zona T do meu rosto sempre estão os lugares que são mais difíceis de manter a maquiagem intacta. Senti que esse pó segurou bem, só tive que dar uma retocada durante todo o tempo que eu usei.

Máscara I Love Extreme Curl & Volume, Essence (R$ 32,90)

Divulgação Pó compacto Mattifyng compact, Essence (R$22,90)





Máscaras de cílios costumam me dar alergia. Então, sempre que vou testar uma nova, fico com receio, além de achar que os rímeis costumam deixar meus cílios pesados e baterem nos óculos. Mas a Máscara I Love Extreme Curl & Volume também me deixou bem surpresa: além de alongar os cílios e deixar eles bem pigmentados, não ficou com um aspecto pesado.

A máscara demora um pouco para secar, então cuidado que pode carimbar a parte de cima da pálpebra.

Delineador Super Last, Essence (Preço: R$27,90)

Divulgação Delineador Super Last, Essence (Preço: R$27,90)





Pense em um delineador potente, que dure muito e com um preço acessível. O Super Last é esse delineador. Você só precisa de uma passada para fazer o delineado e, como é bem pigmentado, serve para maquiagens mais dramáticas ou para o dia-a-dia facilmente.

Assim como o rímel, ele também demora para secar, então as chances de borrar são bem grandes. Além disso, o aplicador fino pode ser um pouco complicado de lidar se você tem dificuldade em aplicar o produto, mas nada que você não possa treinar e logo logo se acostumar.

Dicas anotadas? Agora é a vez de Fhoutine dar a sua opnião sobre os produtos veganos de skin care e para o corpo:

Linha Drops of Youth (The Body Shop) – Por Fhoutine Marie

Faz tempo que eu queria experimentar os produtos desta linha de skincare, que além de ser vegana é quase 100% composta de ingredientes vegetais sem parafina ou petrolatos. Usei os produtos por 10 dias, de manhã e à noite na minha rotina de cuidados com a pele, e gostei muito do resultado. Confira a seguir a avaliação individual dos produtos testados.

Peeling líquido Drops of Youth (R$ 169,90)

Divulgação Peeling líquido da linha Drops of Youth





Eu não tinha a menor ideia de como funcionaria um peeling líquido, então confesso que fui com um pouco de receio de ficar com a pele sensível depois do uso. Porém isso não aconteceu. Ao contrário, o produto superou minhas expectativas.

Ele remove as células mortas sem agredir a pele e o rosto fica bem lisinho e macio, pronto para receber os outros produtos da linha ou os que você já usa na sua rotina de skincare.

A recomendação da marca é usar de 2 a 3 vezes por semana, então o frasco de 145 ml deve durar bastante.

Sérum concentrado da juventude Drops of Youth (R$ 139,90)

Divulgação Sérum da linha Drops of Youth, da marca The Body Shop





O nome do produto me conquistou de cara e o uso só confirmou minha expectativa. O produto, que leva óleo de Moringa em sua composição, deixa o rosto e pescoço bem macios e hidratados. A absorção é rápida e o rosto não fica oleoso, o que o torna perfeito usar durante o dia ou antes da maquiagem.

Com uma semana de uso já dava pra notar minha pele mais luminosa e com aquele viço que a pele 35+ vai perdendo.

Máscara de tratamento 2 em 1 para os olhos Drops of Youth (R$ 139,90)

Divulgação Creme 2 em 1 para olhos da linha Drops of Youth





O produto, enriquecido com óleo de babaçu, pode ser usado de duas formas: ou como creme para a área dos olhos ou máscara noturna para esta região. Usei das duas maneiras, mas não vi diferenças no resultado, que no geral é bastante satisfatório. Usei pela manhã e à noite todos os dias e é bem visível a redução das olheiras e do aspecto de cansaço.

Na hora da aplicação, dá um leve ardidinho refrescante na pele, mas nada que incomode os olhos ou faça lacrimejar. A consistência em gel faz com que o mínimo de produto seja suficiente para espalhar bem, então a embalagem de 20 ml deve durar bastante.

Creme da juventude Drops of Youth (R$ 97,90)

Divulgação Creme da juventude da linha Drops of Youth





Enriquecido com óleo de babaçu, o creme hidratante facial foi o produto da linha que eu achei mais pesado. Na primeira noite, utilizei junto com o sérum e o creme para área dos olhos, conforne recomendado na embalagem do produto. Porém, não gostei muito do resultado porque achei que o rosto ficava grudando no travesseiro.

Apesar da recomendação de usar de manhã e à noite, eu achei que ele tem mais cara de creme noturno, já que é um hidratante bem potente e provavelmente, por isso, demora um pouco mais para ser absorvido. Contudo, nem quando usei junto com o sérum senti que a pele ficou oleosa, na verdade eu acho que a alternar o uso dos dois produtos – o sérum durante o dia e o creme à noite – forma uma combinação perfeita. O resultado após 10 dias de uso é uma pele bem mais bonita.

Hidratantes Skin Food (Weleda)

Divulgação Manteiga corporal Skin Food Welleda





A nova linha da marca suíça Weleda é inspirada no hidratante Skin Food, um dos principais produtos da marca, com quase 100 anos de história. Além deste, compõem a linha Skin Food dois novos produtos: o creme para rosto e corpo Skin Food Light e a manteiga corporal. Na composição da linha vão óleos e ceras nutritivas, além de extratos de alecrim, calêndula e camomila, que prometem acalmar a pele.

Skin Food manteiga corporal (R$ 149)

O produto promete o que entrega: hidratação potente para peles ressecadas. O cheiro é leventemente cítrico e bem suave — ideal para quem gosta de usar perfume e não gosta que o cheiro do hidratante roube a cena. Usei durante uma semana e a diferença nas áreas mais ressecadas é visível após poucos dias de uso, principalmente em áreas como cotovelos e pés.

A absorção porém não é tão rápida quanto os hidratantes em forma de loção, por isso não é muito indicado pra quem não gosta de se sentir besuntada. Como eu tenho a pele do corpo mais seca e gosto de uma hidratação mais potente, amei. Imagino o produto perfeito pra levar numa viagem pra praia ou pra algum lugar de clima seco. A consistência de manteiga evita acidentes de vazar na mala e a hidratação está garantida.

Skin Food Light (R$ 42,90 a embalagem de 30 ml, R$ 80,90 a de 75 ml)

Divulgação Skin Food Light, lançamento da Welleda para corpo e rosto





Com absorção mais rápida que os outros produtos da linha, o Skin Food Light pode ser usado no rosto e no corpo. Sua fórmula é à base de semente de girassol, cera de abelha e manteiga de karité.

Usei no rosto e nas áreas ressecadas e funcionou muito bem, sem pesar ou deixar pele facial oleosa, o que eu achei surpreendente para um hidratante mais forte.

A embalagem em forma de bisnaga é do tamanho ideal para levar na bolsa ou numa viagem curta. A fragrância é a mesma dos outros produtos, agradável e discreta.