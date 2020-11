Saiba o que você deve evitar ao fazer harmonização facial

Larissa Silva Oração de gratidão ao Universo: atraia prosperidade

A oração de gratidão ao Universo é uma prece utilizada para agradecer pelas dádivas da vida e para atrair a prosperidade, que pode ser manifestada por meio da riqueza de saúde, amor , paz, dinheiro e felicidade.

Você pode fazer a oração de gratidão ao Universo pouco antes de se deitar para dormir. Dessa forma, você irá enaltecer o dia que está chegando ao fim e, também, chamará as boas energias para o próximo dia.

Além disso, esta oração ajuda no fortalecimento espiritual, uma vez que aulixia no combate das angústias e equilibra as emoções e os sentimentos do ser.

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

Oração de gratidão ao Universo

“Universo misterioso e perfeito, que tudo pode ver, pela bênção que possuo em minha vida, atraio a saúde do meu corpo, o verdadeiro amor, o emprego dos meus sonhos e tudo que eu almeje. Sou grato pelo que possuo e o que vou alcançar, acredito, confio, entrego e realizo.

Pela minha fé do dia a dia, eu me aproximo da luz, do bem e do amor. Minha energia atrai o poder de todas as coisas, pois posso tudo Naquele que me fortalece.

Dou o devido respeito à natureza, com a qual me conecto e através da qual me sinto equilibrado. Posso sentir a vida de todas as coisas que vibram em meu coração e minhas veias. Grito aos quatro cantos que estou vivo!

Torno meus dias cada vez mais coloridos, atraindo pessoa verdadeiras, sentimentos sinceros, momentos inesquecíveis. Sei que sou capaz de fazer isso. Oh, Universo, ao qual sou grato, Deus que tudo vê, eu O invoco!

Os objetivos diários aos quais me proponho alcançar fazem parte da minha caminhada, a qual enfrentarei facilmente. A luta da rotina serve para alimentar minha vontade de querer cada vez mais.

Meus desejos são propósitos, ordeno que todos cheguem até mim. Nas pequenas coisas me fortifico, dou valor ao que sou, tenho gratidão e enxergo a majestade que existe em mim.

Sou um ser humano único e não preciso de nada e ninguém para me sentir assim. Possuo garra, força e amor dentro de mim.

Eu me reinvento e me descubro diariamente. Busco a evolução, aprofundo minha conexão com meu “eu” espiritual: corpo, alma, saúde e realidade. Eu vivo no amor, sou amor-próprio e respiro amor.

Vou atrair tudo que houver de positivo, pois os meus pensamentos irão materializar meus objetivos e eu penso e vivo na positividade. Meu passado não me define. Como a borboleta, estou em constante mudança. Envio meus pedidos ao Universo e afirmo que serei ouvido. Acredito, peço e recebo.

Não cairei em locais obscuros, pois a luz celestial me acompanha. Ela acende em minha cabeça e me livra de vendas que me impeçam sentir e ver o amor de Deus. Sempre estou no lugar certo e atraio os atributos corretos para ser cada vez mais uma pessoa melhor.

Sou grato pelo amor que me cerca, pelo bem que me rodeia, por aqueles que se importam comigo. Entrego minha vida às bênçãos do Universo, para todo o sempre.

Gratidão, gratidão, gratidão.”

LEIA TAMBÉM:

Conheça a oração da riqueza para fazer durante a manhã

Oração Maria Passa na Frente: veja como abrir seus caminhos

Salmos da prosperidade: oração que combina com cada signo