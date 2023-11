Saiba o que é o “ponto gatilho”, que pode causar dor durante o sexo

O ponto gatilho, conhecido como trigger point, pode atrapalhar na hora do sexo e é mais comum do que se imagina

Você sabe o que é trigger point? Também conhecido pela alcunha em português “ponto gatilho”, trata-se de um nódulo que se forma dentro do músculo, seja por acúmulo de ácido lático ou fatores externos, como estresse, que gera dor quando é tocado. O que muita gente não sabe é que o trigger point pode ser encontrado também no canal vaginal e causar dor no sexo.

Apesar de não ser a única causa possível para a dor durante a relação sexual, o ponto gatilho pode se alojar dentre os músculos do assoalho pélvico e causar dor ao toque. “Qualquer coisa que entre ali e toque nele, seja um dedo, um sex toy ou o próprio pênis, vai causar dor e atrapalhar o sexo”, explica a fisioterapeuta pélvica Camila Rocha.

Assim como em outros casos de trigger points em outras musculaturas, o tratamento do problema no canal vaginal é feito com o auxílio de um profissional de fisioterapia, mas nesse caso um especialista na pelve.

“Para tratar o trigger point, lançamos mão da liberação miofascial — pressionamos, massageamos e liberamos este nódulo até que ele se dissolva completamente. Também é utilizada a vibração terapêutica, com vibradores, que relaxam a musculatura”, elucida.

Além das sessões com a fisioterapeuta, Camila também indica movimentos a serem feitos em casa para ajudar no tratamento. “A paciente pode fazer a auto massagem perineal, com um dedo ou mesmo com o vibrador, fazendo movimentos circulares no canal vaginal e pressionando o ponto aos poucos, sempre de forma suave e devagar”, pontua.