Saiba mais sobre o tratamento contra obesidade aprovado pela Anvisa

Divulgação Tratamento para obesidade usa ativo para combate à diabetes tipo 2

“A obesidade se tornou um assunto de grande importância para o mundo, por se tratar de uma doença crônica, em crescimento exponencial e uma das maiores causa de câncer no mundo. A doença precisa de uma atenção mais elaborada pela área da saúde e dos cuidados acerca da doença, um novo tratamento foi descoberto e traz possibilidades promissoras em seu combate”, analisa o médiico Ronan Araujo, formado em medicina pela Universidade Cidade de São Paulo e especializado em nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).

Na segunda feira (2), foi aprovado um tratamento semanal para a obesidade através de uma molécula semaglutida 2,4mg que inicialmente era utilizada para o tratamento de Diabetes Tipo 2. A ANVISA (Agencia nacional de Vigilância Sanitária) aprovou seu uso no tratamento da obesidade e sobrepeso, apesar dessa medicação já ser aprovada pela FDA (órgão fiscalizador e regulador americano) e já usado no Brasil em padrão off label para esse fim.

A decisão foi publicada em Diário oficial e seu nome Comercial Wegovy já está sendo assunto em muitos lugares onde o tratamento é esperado.

Alguns estudos mostram que mediante alguns dados da Federação Mundial de Obesidade, cerca de 764 milhões de pessoa vivem com obesidade, já no Brasil esse numero tem como expectativa que até 2030, cerca de 57,7 milhões de pessoas tenham problemas com obesidade, entre elas homens, mulheres e crianças e isso pode representar até 30% da população do país, o que é um número expressivo.

Divulgação A dosagem do novo medicamento é maior que a do Ozempic

Segundo o profissional, é preciso observar algumas características do novo tratamento.

1. Para que serve?

Inicialmente o tratamento era indicado para pessoas com problemas de Diabetes Tipo 2, porém foi verificado que o tratamento possui maior eficácia no tratamento de obesidade e sobrepeso, sendo assim indicado para pessoas com problemas para emagrecer e que possuam problemas cardiovasculares.

2. Sua utilização:

Deve ser utilizado mediante orientação médica, e somente adultos podem utilizar respeitando a dosagem de 2,4mg semanal e sem fazer a ingestão de outros medicamentos que tenham a mesma substancia ou liraglutida em sua fórmula.

3. Para quem é indicado a utilização?

Sua utilização é indicada para pessoas que possuam o índice de massa corporal (IMC) inicial maior ou igual a 30 kg/m² (Obesidade) ou maior e igual a 27 kg/m² (Sobrepeso neste caso) com a presença de comorbidades como hipertensão ou diabetes.

4. Como age o tratamento?

A Fórmula reduz a fome, dando a sensação de satisfação e saciedade, assim reduzindo o peso pela consequência de o paciente ingerir menos alimentos. Tendo mesmo principio ativo do Ozempic (Semaglutida), os médicos recomendam o uso de 2,4 mg por semana e com o acompanhamento irem aumentando gradativamente.

5. Alguns Efeitos Colaterais

Durante a formulação, o produto apresentou alguns efeitos colaterais em sua utilização, sendo eles de trato gastrointestinais, como: Diarreia, Dores abdominais, Náuseas e até mesmo ocorrência de vômitos.

Vale ressaltar que a substancia não deve ser utilizada por gestantes ou lactantes e que seu uso deve ser interrompido ao menos 4 meses antes da gravidez quando essa for planejada.

O Dr. Ronan Araujo vê que nesse momento onde a obesidade deve ser tratada com seriedade, podemos evidenciar a importância desse tratamento para que sua eficácia seja melhor aproveitada, e lembrando que algumas medidas disciplinares quanto a alimentação e exercícios físicos devem ser mantidas para o melhor aproveitamento do tratamento e o médico deve ser consultado para eventuais mudanças.

