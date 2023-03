Saiba mais sobre o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Confira o currículo do desembargador Ubiratan Almeida.

O desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, eleito pelo critério de merecimento no dia 15 de dezembro, quando tomou posse administrativa, foi empossado solenemente na tarde desta quinta-feira, 02, no salão pleno do Tribunal de Justiça. O empossado foi conduzido pelos desembargadores Manoel Alves Rabelo e Raimundo Siqueira Ribeiro respectivamente o decano e o mais moderno desembargador do Tribunal.

Currículo do desembargador

O desembargador Ubiratan Almeida Azevedo é formado como bacharel em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, tendo se graduado também como bacharel em Direito pela Universidade de Vila Velha, possui em seu currículo pós-graduação em Direito do Estado pela UFES e mestrado em Direito pela Steinbeis University Berlin em Munique, Baviera na Alemanha, além disso, o desembargador dispõe de diversos cursos de aperfeiçoamento, seminários, palestras, e congressos na área jurisdicional.

O magistrado iniciou sua carreira em 1994, atuando como juiz titular da Comarca de Bom Jesus do Norte e passou com o mesmo título pela 1° Vara da Comarca de Ecoporanga, a 1° Vara de Órfãos e Sucessões da Serra e a 2° Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha.

Ubiratan também adquiriu o postou de diretor dos fóruns de Vila Velha e das Comarcas de Bom Jesus do Norte e Rio Novo Sul, bem como, realizou substituições operando como Juiz na Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha e nas Varas Criminais, Cíveis de Vila Velha e Vitória, tal qual, na 1° e 2° Varas Criminais de Cachoeiro de Itapemirim, algumas Comarcas pelo Estado e na 3° Entrância.

Entre os anos de 2000 – 2003, foi designado Juiz Corregedor duas vezes, e, uma vez entre o período de 2012 – 2013.

Além disso, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), substituiu os desembargadores Carlos Henrique Rios Amaral e Adalto Dias Tristão, foi também, designado como Juiz Auxiliar do Tribunal em 2015, atendeu como, Juiz Assessor Especial da Presidência duas vezes entre 2004 – 2007 e Juiz Assessor Especial da Vice-Presidência no ano de 2015.

Vitória, 02 de março de 2023

