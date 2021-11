Redação João Bidu Saiba mais sobre o Alcorão, o livro sagrado do Islã

Segundo o Islã, Maomé recebeu as revelações contidas no Alcorão, em estado de transe e intervalos de tempo, ao longo de um grande período, para que fosse capaz de gravar as mensagens e recitá-las. No início, o profeta memorizava as palavras sagradas e transmitia oralmente ao seus seguidores, que também as decoravam. Depois, as revelações passaram a ser escritas pelos discípulos de Maomé. Partes do Alcorão foram, inclusive, encontradas nos locais mais inusitados, como couro, pedras e ossos de animais.

A versão padronizada, porém, foi compilada em meados do século 7, logo após a morte de Maomé . Os muçulmanos creem que essa compilação de 114 capítulos e 6 mil versículos foram inspiradas por Deus. Muitas seções do Alcorão, no entanto, correspondem a fragmentos da Bíblia e do Novo Testamento, algo que, aos olhos dos fiéis, é explicado como se esses livros tivessem sido corrompidos, sendo o Alcorão , portanto, a palavra final. Os capítulos – suratas – não estão em ordem cronológica ou por assunto, mas de acordo com o seu tamanho. Os menores capítulos ficam no final, enquanto os maiores estão no início.

O Alcorão traz uma variedade de temas como orientações sobre devoção, vida familiar, política, higiene, economia entre outros. Assim, numa tentativa de organizá-lo, datando e classificando seus capítulos, alguns estudiosos atuais utilizaram um método em que as revelações feitas a Maomé no início de sua caminhada profética são conhecidas como os capítulos de Meca, já as que ele recebeu enquanto vivia na cidade de Medina são os capítulos de Medina. Os primeiros tratam de questões mais doutrinárias, e os outros tratam de questões sociais, definindo como certas regras deveriam ser aplicadas.

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO HORÓSCOPO DIÁRIO NO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

As orientações do Alcorão

Faz parte da crença muçulmana, também, que o manuseio com a versão material do Alcorão seja feito com extremo cuidado e delicadeza. Existem, inclusive, algumas diretrizes sobre como o livro deve ser tratado. Entre elas, estão:

1 • Ele nunca deve ser deixado no chão ou em um lugar sujo;

2 • Quando estiver junto a outros livros, precisa estar sempre por cima;

3 • Antes de pegá-lo, o indivíduo precisa se lavar e estar ritualmente limpo, assim como no momento em que vai se retirar para cultuar Deus;

4 • Caso caia no chão, deve ser honrado – com um beijo, por exemplo – e colocado em um lugar seguro;

5 • Se estiver desgastado pelo tempo, não pode ser jogado fora, mas sim enterrado em um local apropriado.

Leia Também

Black Friday

Tem interesse em investir em autoconhecimento e bem-estar espiritual? Aproveite a Black Friday na loja do João Bidu e confira lives com especialistas sobre espiritualidade.

LEIA TAMBÉM

Entenda o que é o Ramadã para o islamismo

Entenda as visões do cristianismo, islamismo e judaísmo sobre Jesus

Descubra os segredos que os livros apócrifos desvendam