Saiba escolher o melhor modelo de máscara para fazer exercícios

ÁRIES

Você pode desacelerar para desfrutar da paisagem e degustar os prazeres simples que a vida oferece. Assim aproveitar melhor as propriedades curativas da Lua minguante em Touro, que hoje sorri para Sol, Júpiter, Netuno e Plutão. Siga finalizando pendências com passos firmes e constantes. Vale deixar para trás hábitos indesejáveis, compreendendo o valor real das coisas. Conforto, segurança e satisfação ganham destaque. O Sol faz aspectos tensos, os antídotos são: leveza, bom humor e compreensão.

TOURO

Com a Lua minguante em seu signo, cresce a necessidade de prazer, conforto, segurança e intimidade. É bom simplificar tudo o que for possível. A Lua combina forças com Sol, Júpiter, Netuno e Plutão: invista na saúde, na positividade e na restauração das energias. Período ideal para avaliar seu crescimento e determinar quais serão as metas do próximo ciclo lunar, que chegará no domingo. Vênus e Marte o inspiram a desfrutar o que a vida tem de melhor: bons sentimentos, artes, assuntos elevados, belos encontros.

GÊMEOS

Convém eliminar o que não deseja mais para sua vida e criar espaço para as novidades que chegarão na próxima semana, com a próxima Lua nova. Aproveite para concluir assuntos, avaliar o quanto cresceu e estabelecer as metas do próximo ciclo. É bom evitar confrontos e cobranças. Invista nos sentimentos mais elevados e nos assuntos inspiradores.Uma postura mais receptiva e introspectiva deve prevalecer com a Lua minguante em Touro. A vontade é de cercar-se de coisas belas, conforto, qualidade e tranquilidade.

CÂNCER

Período ideal para restaurar forças, desacelerar, distribuir carinho e afeto. A Lua minguante em Touro envia energias de cura, rejuvenescimento e restauração, pois hoje combina forças com Sol, Júpiter, Netuno e Plutão. Reflita sobre o que pode mudar em sua vida para evoluir e crescer, prefira atividades mais simples e prazerosas. O mundo interior está ativado. Procure cercar-se de pessoas queridas, Aproveite para alimentar-se com pensamentos, mantras, afirmações e visualizações positivas.

LEÃO

Sol em Câncer, Lua minguante em Touro: conforto e afeto ganham destaque. Invista nos prazeres saudáveis e na beleza da alma. Vale passar mais tempo sozinho, refletir e estabelecer as próximas metas. O que deve mudar em sua vida? Quais os projetos que pedem continuidade, perseverança e dedicação? O que deve ser deixado para trás? Procure relaxar para evitar disputas, evite forçar situações. Você pode investir em terapias, limpezas, meditação e conversas curativas, aquelas que proporcionam compreensões profundas.

VIRGEM

A Lua minguante segue em Touro e faz aspectos harmoniosos: procure abrir espaço para coisas que ofereçam prazer, conforto e praticidade, aproveite para demonstrar seu carinho e retribuir demonstrações de afeto. Aproveite também para concluir tarefas, ouvir o que o outro tem a dizer e colocar os últimos pingos nos is. Você pode organizar as finanças e também elaborar novos planos. É importante deixar a vida fluir sem ansiedade e restaurar as forças para o novo ciclo lunar que chegará na próxima segunda-feira.

LIBRA

Uma postura mais acolhedora, dócil e receptiva deve prevalecer com a Lua minguante em Touro. A vida social está ativada pela harmonia entre Vênus e Júpiter. Mas aguarde para semear as novas ideias com a Lua nova do dia 23. Priorize a segurança, o bem estar, a cordialidade e o afeto. Procure se desligar um pouco do burburinho, relaxar e cultivar pensamentos otimistas. Descarte o que for desnecessário para que possa prosseguir mais leve. Momentos de meditação, tranquilidade e interiorização são bem vindos e necessários para restaurar energias.

ESCORPIÃO

A Lua minguante segue em Touro e combina forças com Plutão, trazendo energias curativas e restauradoras. Aproveite para cuidar de seu equilíbrio. Reciclagens e finalizações estão em pauta. É tempo de colocar a vida em ordem e conter a agitação para estar em paz com tudo e com todos. Continue a evitar disputas de poder, não é hora de forçar situações. Já sabe quais as novas intenções que irá plantar? Procure concluir o que for possível, abrir espaço para o novo ciclo que terá início na próxima semana.

SAGITÁRIO

Quando formamos um conceito rígido sobre algo que não conhecemos a fundo, apoiados em crenças e sentimentos limitantes, alimentamos um “pré-conceito”. Como Júpiter segue retrógrado e combina forças com a Lua, Netuno e Plutão, fica mais fácil ampliar a visão, ouvir a intuição, repensar filosofias, crenças e conceitos rígidos com mais discernimento. Atividades ligadas à cura e restauração também ficam favorecidas. Com a Lua minguante em Touro, é bom desacelerar para saborear as coisas boas da vida.

CAPRICÓRNIO

Período ideal para cuidar do bem estar e do equilíbrio emocional. Com a Lua minguante em Touro, reserve momentos para relaxamento e harmonização. Lua, Júpiter, Netuno e Plutão se combinam para trazer inspiração. Você pode deixar para trás o que já está ultrapassado, em nome de um futuro melhor. Bom período para finalizar e solucionar questões. Aproveite para colocar em dia assuntos profissionais, elaborar planos, traçar metas para a próxima Lua nova, que chegará no dia 20. Mas tudo com calma, sem pressa!

AQUÁRIO

Período de finalizações importantes, algo novo está em pleno processo de gestação. Situações do passado pouco a pouco se acomodam em seu lugar. Aproveite para colocar um ponto final no que for possível, mas sem ansiedade. A decisão final de muitos assuntos será sua, mas procure ouvir opinião dos outros. Dê atenção e carinho às pessoas que ama, lembre-se que o bem comum vem antes do bem pessoal. Você pode aproveitar também para jogar fora aquela tralha que você continua guardando e nem sabe porquê.

PEIXES

Bom momento concluir assuntos, refletir sobre as vitórias, erros e acertos das últimas semanas. Os processos de cura e regeneração ficam favorecidos pela harmonia entre Lua, Júpiter, Netuno e Plutão. Evite iniciar algum projeto agora. Siga no ritmo da Lua minguante em Touro, que é o de finalizar pendências, desacelerar e descansar. Aproveite para meditar, conectar-se com a intuição e as energias mais elevadas.Novas metas e intenções serão ativadas na próxima semana e você pode se organizar pra isso.