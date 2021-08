Reprodução: Alto Astral Saiba escolher o acessório ideal para o seu rosto

Assim como as roupas, as maquiagens e os penteados, os acessórios são peças fundamentais para compor o visual, enaltecer a beleza e conferir poder ao look. Mas para obter o efeito desejado é preciso saber combinar as joias e bijuterias com outros detalhes, como estilo, ocasião e, principalmente, o formato de seu rosto.

Se os acessórios conseguem transformar a aparência e até mesmo tornar o básico algo mais elegante, devemos usar isso ao nosso favor, buscando sempre pelas opções que nos exaltem mais. Para isso, vale entender melhor sobre as particularidades e simetrias de cada pessoa.

“Cada pessoa tem um formato de rosto diferente e, ao todo, são seis grupos principais, definidos por meio dos detalhes, proporções, traços e características faciais. Entre eles temos: oval, redondo, quadrado, retangular, triângulo invertido ou coração e losango”, explica Caio Gazin, CEO da Gazin Semijoias.

Dessa forma, quando você identifica o formato de seu rosto aprende quais acessórios mais combinam com ele e ressaltam sua beleza natural. Assim, esse reconhecimento físico proporcionará uma moda mais assertiva e as joias servirão como um complemento ao look.

Os 6 tipos de rosto (Reprodução / Instagram @rosyfaguiar)

Os acessórios para cada rosto

Oval: “Este é considerado o formato ideal e combina com qualquer estilo de brinco, visto que é o mais assimétrico do grupo. Porém, os que costumam fazer mais sucesso são os acessórios longos ou mais arredondados”, conta o profissional.

Redondo: Aqui, a ideia é alongar a face, portanto, a recomendação é optar por semijoias mais longas e estreitas, evitando brincos volumosos e gargantilhas muito coladas ao pescoço, por exemplo.

Quadrado: A dica é evitar modelos com o mesmo formato da face, ou seja, quadrados e retangulares. Invista em peças arredondadas para suavizar as proporções, como brincos de argola ou botão.

Retangular: “Argolas e pérolas são uma ótima aposta para esse formato. Tente evitar os acessórios longos demais, pois eles evidenciam a forma retangular”, aconselha Caio.

Triângulo invertido ou coração: O segredo é equilibrar as medidas. Como fazer isso? Dê preferência a brincos maiores e que fiquem na altura do queixo e evite peças que evidenciem a parte de cima do rosto.

Losango: “Quem tem o rosto no formato losangular, com as bochechas mais acentuadas, deve evitar brincos volumosos. Invista em modelos pequenos ou médios e de formas triangulares ou circulares. Evite peças muito longas e acessórios angulares”, indica o fundador da marca.

Fonte: Caio Gazin, fundador e CEO da Gazin Semijoias.