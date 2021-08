Saiba detalhes do segundo programa de Marcos Mion na Multishow

Reprodução/Instagram Mion apresentará reality na Multishow

Marcos Mion está com agenda lotada na Globo. Além do ‘Caldeirão’ e do reality ‘O Túnel do Amor’ na Multishow, o canal pago da emissora está desenvolvendo um programa de variedades para o apresentador. O show está previsto para o segundo semestre de 2022.

A ideia da Multishow, segundo a coluna de Patrícia Kogut é de fazer um programa ao vivo, com interatividade com o público. Em março, Mion irá apresentar o Lollapalooza ao lado de Didi Wagner.

Enquanto os trabalhos na Multishow não começam, Mion se dedica às gravações do ‘Caldeirão’, com estreia no próximo dia 4. O apresentador fica na função até o fim de 2021. Para o próximo ano, a emissora quer Ivete Sangalo no comando.

Marcos Mion na Globo

Marcos Mion foi contratado pela Rede Globo em 6 de agosto de 2021. A intenção inicial da emissora é que o apresentador comande o “Caldeirão” até o fim do ano, substituindo Luciano Huck, e depois continue se dedicando a projetos no Multishow. A troca de cadeiras se deu após Fausto Silva anunciar sua ida para Band.

A chegada de Mion aos Estúdios Globo, no entanto, tem rendido grandes momentos para os fãs do apresentador. Animado com a nova casa, ele tem compartilhado boa parte dos momentos em suas redes sociais. Recentemente, por exemplo, ele se encontrou com José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, para comemorar a migração para a emissora.

Em outra ocasião, o comunicador mostrou uma recepção que recebeu no Estúdios Globosat, que teve direito a carro de som e muito mais. “Olha aquilo, tem um carro de som com bexigas. Eu tenho recepção! Multishow, te amo Multishow! A Didi está aí, tiraram ela de São Paulo, olha que reencontro, primeiro na MTV, agora na Multishow”, contou ele, visivelmente emocionado nos stories do Instagram.

Marcos Mion vai estrear no “Caldeirão” a partir de 4 de setembro. Ele, que fez muito sucesso no comando de “A Fazenda 12”, deixou a Record TV após dez anos na emissora. A contratação do apresentador pela Globo, entretanto, acontece em meio a um imbróglio com a Netflix, visto que o mesmo estava contratado pela plataforma para produzir documentários para o streaming.