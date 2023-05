Saiba detalhes da harmonização de Mariely, uma das Gêmeas Lacração

Reprodução/Instagram @jkesteticaavancada A jovem resolveu aderir a um procedimento estético no rosto





A influencer e dançarina Mariely Santos, que tem mais de 11 milhões de seguidores só no instagram, resolveu aderir a famosa harmonização facial.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Conversamos com a biomédica, especialista em intervenções estéticas e harmonização, Íris Farias, da clínica estética, em São Paulo, Face A, para uma análise dos procedimentos realizados.

“Vendo a foto do antes e depois, vemos muitas mudanças, discretas, mas dá para perceber muitos pontos de preenchimentos. Os lábios já chamam atenção de cara, deixou maiores, diriamos com aspecto “inchadinho”, mas sem exagero que deixaria a boca tipo “boca de pato””, comenta Íris.

Ela também ressalta o arqueamento das sobrancelhas com botox, o que dá o efeito de abertura no olhar. “Acredito também pela foto que ela fez uma leve rinomodelação do nariz, dando uma afinada, e o famoso empinadinho da ponta, com preenchimeto”.

Outro detalhe ressaltado é o preenchimento das olheiras, tirando o ar de cansado da artista. E acredito que finalizou todo o processo com preenchimento do famoso “bigode Chinês”, e para dar mais contorno ao rosto preencheu o malar. A profissional acredita que hoje essas alterações podem sair uma média de R$ 20 mil a R$ 30 mil reais.

Porém a biomédica alerta, “Ela é muito nova, ficou aparentemente bem discreto o procedimento, porém não recomendo meninas tão jovens passarem por tantos procedimentos invasivos, eu sempre indico para minhas clientes novinhas que podemos realçar a beleza natural com procedimentos não invasivos, e corrigir com eles também alguns “desagrados” que a paciente tenha, como nariz, com uma técnica chamada intradermoterapia pressurizada”, explica Farias.

Quem concorda com a profissional é a Farmacêutica e Cosmetóloga, Fernanda Sanches, “Acho que meninas novinhas não devem se submeter a tantos procedimentos estéticos invasivos, isso só perpetua a busca da beleza perfeita que não existe, sem contar que existe grande probabilidade que na idade adulta a pessoa que começa muito cedo acabe exagerando a mão, e muitas vezes perdendo todo o efeito natural. A busca da eterna juventude tem que ser discutida sempre para evitar tantos exageros”.

“Hoje temos uma gama maravilhosa de ativos no mercado, eles previnem o aparecimento de rugas, hidratam a pele, e diversos procedimentos não invasivos que poderiam ter sido feitos pela artista que dariam excelentes resultados”, completa Fernanda.

Ela ressalta que para os lábios pode-se usar a técnica do microagulhamento sem agulhas, que define e hidrata o local, e dá uma leve sensação de lábios maiores, esse protocolo tem mais de 10 tipos de ácidos hilurônicos na sua formulação. Ou para área dos ollhos, os cosméticos hoje no mercado, claream, eliminam bolsas, e em casos muito acentuados temos também protocolos, cosméticos ou até o microagulhamento sem agulhas. “Hoje até a papada pode ser suavizada e diminuída sem nenhuma agulha”, conta Sanches.

“Temos que saber usar a tecnólogia a nosso favor, hoje as empresas estudam e investem muito em ativos, temos que “usar e abusar” antes de partir para procedimentos invasivos numa idade onde a beleza natural já conta sua história”, finaliza a farmacêutica.

Iris relembra outra detalhe muito importante, que com cremes e procedimentos não invasivos o valor do investimento cai de forma drástica. “Fora que você evita inchaço no rosto, excesso de produtos aplicados, que podem demorar mais para sair se o resultado não for o esperado, ou até ser irreversível, e até mesmo alguns casos de infecção e reações adversas com alergias severas”, finaliza.

Fonte: Mulher