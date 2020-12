Bruna Giorgi Saiba como utilizar a astrologia para atingir metas em 2021

Entrar em uma nova década (2021 – 2030) nos inspira a definir objetivos pessoais. Obviamente, teremos resquícios da pandemia que vivemos em 2020, mas é possível nos programarmos conforme o Sol transita nos signos e também, a curto prazo, por meio das fases da lua.

Lua: planejamento mensal

Todos os meses, a lua apresenta quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. E cada uma delas pode contribuir com a gestão dos nossos projetos. É interessante criarmos metas que possam ser executadas ou resolvidas em um mês. Entenda:

Nova: os ciclos são iniciados por ela e significa que o Sol e a Lua estão “juntinhos”. É um período excelente para iniciar novos planos e desenhá-los de uma maneira mais prática. Geralmente, estamos criativos e abertos às novidades.

Crescente: período perfeito para tirar os planos do papel e começar a executá-los. É o momento do mês quando os projetos e sonhos “crescem”.

Cheia: sabe aquilo que desejamos e planejamos na Lua Nova? Pois é, na Cheia é quando observamos os resultados ou também temos a possibilidade de compreender algum insight.

Minguante: é a fase da Lua à qual estamos mais cansados e voltados para o nosso interior. É o momento do mês para compreendermos o que podemos tirar de positivo e o que podemos “deixar ir”. É uma preparação para iniciar a nova fase, novas ideias.

Sol: a energia dos trânsitos

É interessante planejarmos o ano pelo trânsito do Sol, porque os planetas pessoais acompanham o Astro Rei. Na verdade, Mercúrio, Vênus e Marte estão sempre próximos ao Sol: seja no mesmo signo ou um-dois signos adiantados ou atrasados. Mas o Sol é o que ilumina a nossa vibe, o que é ainda mais importante.

Janeiro de Capricórnio

Iniciamos o ano com uma energia de planejamento e administração. É um mês estratégico para criarmos tabelas de orçamento, roteiros e outros itens que ajudam a “desenhar” os nossos objetivos. É um signo realista que nos ajuda a manter os pés no chão para definirmos as metas.

Sol em Capricórnio: 21 de dezembro de 2020 a 18 de janeiro de 2021

Fevereiro de Aquário

É o mês da criatividade e de ideias inovadoras. O signo de Ar nos possibilita o impulso de fazer testes (sem muita paixão) e entender se pode funcionar para os nossos planos ou não. Considere aprender novas tecnologias e pedir opinião dos amigos.

Sol em Aquário: 19 de janeiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021

Março de Peixes

Período ótimo para nos conectarmos e exercitarmos a gratidão. A prática de meditação ou o estudo de uma religião podem contribuir para que nos conectemos a algo maior. É possível que o mês seja repleto de intuições e insights. Só cuidado com grandes promessas.

Sol em Peixes: 18 de fevereiro de 2021 a 19 de março de 2021

Abril de Áries

Força e coragem para realizar e liderar algo novo. É o mês perfeito para lançarmos um projeto ou apostarmos em uma aventura. Considere planejar algo que exige energia e dedicação para realizar, estaremos perseverantes!

Sol em Áries: 20 de março de 2021 a 18 de abril de 2021

Maio de Touro

Os frutos colhidos até o momento precisam ser fixados. Ou seja, aproveite a energia do signo fixo para observar e comemorar o que já foi conquistado. É um momento para buscarmos mais tranquilidade e segurança.

Sol em Touro: 19 de abril de 2021 a 19 de maio de 2021

Junho de Gêmeos

O signo mutável de Ar facilita a comunicação e novos aprendizados, principalmente o que for ligado à criatividade. É um momento ótimo para compartilharmos os planos. Cuidado com a tagarelice ao extremo.

Sol em Gêmeos: 20 de maio de 2021 a 20 de junho de 2020

Julho em Câncer

O signo cardinal de Água possibilita o recolhimento e a nutrição daquilo (ou de quem) amamos. Vamos aproveitar para olharmos mais para a nossa casa e as pessoas que cultivamos afeto. Fazer as pazes e observar o passado com mais carinho podem estar nos nossos planos.

Sol em Câncer: 21 de junho de 2021 a 21 de julho de 2021

Agosto em Leão

É hora de brilharmos e sairmos da toca! O Sol transita pelo signo de domicílio, o que proporciona uma dose de otimismo, ânimo e diversão. Cultive a autoestima e busque realizar tarefas que precisem de criatividade e/ou glamour.

Sol em Leão: 22 de julho de 2021 a 21 de agosto de 2021

Setembro de Virgem

Rumando para o final do ano, o signo de Virgem nos ajuda a analisar as metas cumpridas e os planos que foram “largados”. É um momento para retomar o que não conseguimos executar e também cuidarmos melhor dos nossos hábitos.

Sol em Virgem: 22 de agosto de 2021 a 21 de setembro de 2021

Outubro de Libra

A diplomacia e o equilíbrio reinam! Estamos mais voltados ao social e ao outro. As metas que precisam de um social são favorecidas neste mês. Também é um período ótimo para cuidarmos da autoestima, finanças e relacionamentos.

Sol em Libra: 22 de setembro de 2021 a 22 de outubro de 2021

Novembro de Escorpião

É o mês para aprofundarmos algo e compreendermos sentimentos arraigados em nossas dores. Volte para si mesmo. É uma maneira de reavaliarmos e pensarmos transformações. É também um momento favorável para diagnósticos, pesquisas e investigação, no geral.

Sol em Escorpião: 23 de outubro de 2021 a 21 de novembro de 2021

Dezembro de Sagitário

É festa e descontração. É hora de relaxarmos e permitirmos que o otimismo reine. Se algo não deu certo? Considere que poderia ser pior. Viagens e novos conhecimentos estão no radar deste mês. Tome cuidado com exageros!

Sol em Sagitário: 22 de novembro de 2021 a 20 de dezembro de 2021

TEXTO: Bruna Giorgi

INSTAGRAM: @in.flua

