Reprodução: Alto Astral Saiba como usar a sandália birken, que voltou à moda

De origem alemã, a sandália birken tem um formato anatômico, que promete conforto, mas divide opiniões no mundo da moda.

A marca Birkenstock começou com a produção de palmilhas ortopédicas em Frankfurt, em 1896, mas ganharam o cenário de vendas quando passaram a produzir palmilhas flexíveis com um suporte de arco contornado, que consideravam as curvas naturais do pé. No começo do século 20, viraram um sucesso.

O negócio, que começou entre a família, foi expandindo e ganhando espaço por toda a Europa. Em 1965, unindo a tecnologia das palmilhas com a vontade de produzir um sapato confortável, Karl Birkenstock, então herdeiro da marca, lançou a primeira sandália.

Nos anos 70, principalmente nos EUA, o modelo Arizona virou moda entre os hippies, mas com o declínio da estética alternativa, deixou de ser o queridinho. Depois, só na década de 1990, caiu nas graças das fashionistas e desde então passou a ser adotado por marcas e estilistas diversos.

Apesar de ter ganhado o mundo da moda, não é todo mundo que acha o sapato bonito, por conta de sua aparência distinta. De qualquer maneira, a peça está em alta novamente. Sobretudo com o isolamento social, que gerou uma busca por peças mais aconchegantes.

Saiba como combinar a sandália com diversas ocasições:

Look para o dia a dia

Reprodução: Instagram

Uma combinação despojada e estilosa para usar em diversas ocasiões do seu dia, mas claro, sem perder o conforto.

Meia-estação

Reprodução: Instagram

Perfeito para aqueles dias em que o tempo fica mais fresquinho. O calçado garante um up na composição despojada.

Dica : dobrar a barra da calça, como na imagem acima, ressalta a sandália.

Você viu?

Sport wear

Reprodução: Instagram

Com uma pegada mais esportiva, esse look é perfeito para uma aula de yoga ou até mesmo para ficar mais arrumada em casa.

Mais social

Reprodução: Instagram

Para um vestido mais acinturado e ar elegante, a Birken quebra a seriedade sem perder o charme da roupa.

Verão intenso

Reprodução: Instagram

Para aqueles dias de calor, nada melhor do que um shorts com uma blusinha e, para fechar, um calçado aberto nos pés. Composição que não tem erro.

Praia

Reprodução: Instagram

Seja para pegar uma onda ou só passear na praia, a Birken pode ser uma boa aposta! Sem perder o estilo, se adéqua à proposta do local.