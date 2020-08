Saiba como transformar seu pijama em um look para o home office

Em 2020, trabalhar em casa se tornou parte da rotina de muitas pessoas ao redor do mundo. Por conta disso, peças como calças jeans e salto altos estão dentro do armário há muitos meses, mas nem por isso você precisa abrir mão do estilo na hora de vestir. Pensando nisso, reunimos algumas dicas simples para transformar o seu pijama para home office em um look super fashion e confortável .

Leia também Looks de inverno para fugir do moletom no home office





Aprecie o que há de melhor no pijama para home office

Cojuntinhos

Foto: Reprodução/Pinterest

Hoje em dia, existem diversos modelos de pijamas que já são estilosos por si só, os quais você pode escolher várias cores e estampas para montar o seu look. Se quiser uma opção mais sofisticada, pode optar pelos modelos button up , pois os botões e o tecido dão um toque a mais no seu visual. Basta combinar com um acessório e uma maquiagem leve e estará pronta para o trabalho.

Camisetas largas

Foto: Reprodução/Pinterest

Agora, se você não é muito fã de pijamas tradicionais e prefere dormir com uma camiseta larga, saiba que pode sair da cama direto para o home office. Só cuidado para ela não estar muito amassada, viu? Para deixar o visual mais despojado, coloque-a dentro do shorts ou da calça que estiver vestindo.

Brincar com o jeito de vesti-la também é uma opção, um simples nó na cintura já faz toda diferença. Para transformar ainda mais o seu look, você pode dobrar a manga da camiseta de várias maneiras, o que vai fazer toda a diferença na hora de se vestir.

Sobreposição com camisola

Foto: Reprodução/Pinterest

Sabe aquela camisola que é tão linda que dá até vontade de usar na rua? Agora você pode! Quer dizer, pelo menos no home office está liberado. Para dar um toque a mais na composição do seu visual, faça uma sobreposição com uma camiseta que tiver em casa.

É bem simples, basta colocá-la por baixo da peça e o seu look com cara de anos 90 está prontinho, com muito conforto. Você pode optar por blusas de manga longa, para dias mais frios, ou, até mesmo, de tule transparente, para terminar o expediente e ir direto para uma chamada de vídeo com as amigas.

Moletom

Foto: Reprodução/Pinterest

No inverno, é muito comum que as pessoas optem por dormir de moletom . No entanto, como muitos escritórios não permitem o uso dessa peça, ela acaba ficando restrita ao uso dentro de casa. Mas, no home office, ela é mais do que bem-vinda.

Para usar é fácil! Combine um top com uma blusa por cima e monte um look com sua calça favorita. Agora, se quiser algo mais elegante, basta jogar um blazer por cima da blusa na hora de fazer uma reunião com seu chefe. Para dar um toque fashion, coloque um cinto e dê uma cara nova para o seu moletom .

Acessórios

Foto: Reprodução/Pinterest

Agora que você já escolheu o que vestir é hora de finalizar com acessórios. Já que o trabalho em casa dispensa bolsas e sapatos, são os brincos , colares e pulseiras que vão transformar o seu pijama para home office.

Escolha peças grandes e brilhantes, pois elas vão contrastar com o seu visual despojado e trazer elegância para o seu look. Se quiser misturar mais de uma peça está permitido também, o essencial é ter criatividade para combinar.

Como o home office não pede maquiagem, aproveite o momento para deixar a sua pele respirar e opte por usar apenas um rímel, batom ou hidratante labial no dia a dia. Afinal, um destaque na boca e nos olhos é o que realça qualquer produção.