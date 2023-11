Divulgação Saiba como se proteger da inveja com a radiestesia terapêutica

A inveja é um sentimento negativo que pode se manifestar de várias formas, desde sensações leves de admiração misturada com um desejo de alcançar algo semelhante, até emoções mais intensas de rivalidade e hostilidade em relação à pessoa invejada. Há quem acredite que a inveja é a causa de conflitos e tensões nas relações interpessoais e por isso buscam diversas formas para se proteger, desde banho de sal grosso até o uso de amuletos.

No entanto, você sabia que existe uma técnica milenar, bastante popular na Europa, para se blindar da inveja? É a radiestesia terapêutica. Segundo Mariana Tortella, terapeuta holística especialista na prática, é possível utilizar gráficos radiônicos para afastar pensamentos negativos direcionados a você.

De acordo com a terapeuta Mariana, nós somos seres energéticos e estamos vibrando o tempo todo, captando informações energéticas de absolutamente tudo. “Quando você chega em um ambiente, as energias que ali permeiam entram em contato com a sua energia. Logo, se não estamos bem, se não estivermos com o nosso campo energético equilibrado e protegido, involuntariamente estamos suscetíveis a absorver a energia negativa dessas pessoas. E isso é considerado magia”, explica.

No entanto, existe um gráfico utilizado para proteção que é o anti magia, facilmente encontrado na internet. “Esse gráfico serve como um escudo, protegendo da inveja, negatividade e pensamentos direcionados a você, mesmo vindo de longe, que entram no seu campo energético sem sua permissão”, pontua a especialista. Por isso, é importante estar com os chakras equilibrados, a aura expandida e com o campo magnético protegido para não ser impregnado pela inveja.

Como usar o gráfico anti magia

Para utilizar o gráfico anti magia, Mariana explica que basta imprimir a imagem em papel sulfite, colocar uma foto atual sua no centro, 3×4 ou 10×15, e pendular quanto tempo de o gráfico deve ficar montado, ou seja, o tempo que você precisa receber a energia de proteção. “Caso você queira, pode também adicionar um cristal de sua preferência para potencializar ainda mais esse gráfico. O cristal pode ser quartzo branco, turmalina negra, cianita, entre outros. Ao final, retire a foto e o cristal de dentro do gráfico e seu campo energético estará protegido“, explica a terapeuta.

Para saber o tempo de atuação, recorra ao relógio radiestésico, um gráfico com informações de tempo,, também facilmente encontrado na internet. “Com o auxílio do relógio radiestésico, identifique com a ajuda do pêndulo a duração que aquele gráfico deve ficar montado. Ao final do tempo indicado, é legal perguntar novamente ao relógio, com o auxílio do pêndulo, se o tratamento está 100% finalizado”, finaliza a especialista.

Fonte: Mulher