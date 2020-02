Saiba como recuperar os documentos perdidos durante o carnaval

arrow-options Reprodução/Instagram Muitas pessoas perdem os documentos durante os blocos de carnaval.

Um dos principais problemas do carnaval é perder seus documentos tê-los roubados durante os blocos de rua. Para seguir normalmente sua vida depois da folia, será necessário reaver seus documentos perdidos. Confira abaixo como recuperar alguns deles:

RG

Para emitir a 2ª via do RG depois de perda ou furto, basta comparecer a um posto de atendimento do Poupatempo e efetuar a solicitação. O documento pode demorar até duas semanas para ficar pronto. Será necessário levar uma foto 3×4 e a certidão de nascimento ou casamento. Além disso, a emissão terá o custo de R$ 31,88.

CPF

Ao contrário dos demais, é possível solicitar a 2ªvia pela internet. Se o titular não declara imposto de renda, o processo é simples: basta entrar no portal da Receita Federal , preencher alguns dados pessoais e, após o recebimento do comprovante, realizar a impressão.

Já para quem declara imposto de renda, é possível emitir a 2ªvia através do portal do Portal eCAC, o centro virtual de atendimento da Receita. Para acessá-lo, será necessário um código de acesso. Depois, basta colocar os números de recibo das últimas duas declarações do imposto de renda, digitar seu CPF e o código de acesso, clicar na aba “cadastros” e solicitar um novo CPF.

Bilhete Único



Em caso de perca ou furto do cartão de Bilhete Único , o usuário deverá solicitar uma segunda via do bilhete único. Para isso, será necessário pagar uma taxa de sete tarifas vigentes – R$ 30,10. Feito isso, o usuário deverá escolher o local em que deseja retirar o cartão.

CNH

É possível emitir a 2ªvia da CNH através do aplicativo Detran.SP. Após baixa-lo, basta inserir o seu login e acessar a aba “Pedir 2ª via da CNH”. A solicitação também pode ser feita pelo site do Detran. O custo da emissão é de R$ 41,37 e será necessário pagar mais R$ 11 de taxa de envio para receber o documento em sua casa.