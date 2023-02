Redação EdiCase Saiba como recuperar a pele dos danos causados pelo sol

Proteger a pele do sol deve ser regra em qualquer época do ano. Contudo, se o dano já foi feito, é sempre bom saber como recuperar a pele ou minimizar os estragos. Após períodos abusivos de exposição ao sol, a pele tende a ficar avermelhada e com sensação de ardência. Estes são os principais sintomas da queimadura solar. De acordo com a dermatologista Juliana Garavello, o eritema, que é a vermelhidão, já indica inflamação na pele.

“Enquanto não se formaram vesículas ou bolhas, a queimadura é considerada de primeiro grau, independentemente de ser uma queimadura de origem solar ou não”, explica. Segundo a profissional, quando são formadas bolhinhas, a queimadura já é considerada de segundo grau.

Soluções caseiras contra queimaduras

A dermatologista alerta que recorrer às receitas caseiras, como passar óleo de cozinha ou pasta de dente sobre a pele lesionada, pode agredir ainda mais a pele. “Obviamente, o ideal é evitar a queimadura solar, mas, caso ela já tenha ocorrido, é importante refrescá-la bem e hidratá-la”, aconselha Juliana Garavello.

O que fazer em caso de queimadura?

Conforme explica a dermatologista, dependendo da intensidade da queimadura, é aconselhável consultar um médico para saber qual é o tratamento adequado para a situação. “Não havendo a possibilidade de consultar um profissional especializado, deve-se apenas hidratar a pele e evitar os fatores de piora, como mais sol, banhos quentes e abusar de buchas e sabões”, aconselha.

Atenção com a pele descascando

Após algum tempo da queimadura solar , é comum que a pele comece a descascar. Esse período também exige certo cuidado para que a recuperação da pele ocorra da melhor forma possível. Juliana Garavello ressalta que, em primeiro lugar, não se deve puxar as pelinhas que estão descamando, por mais irresistível que isso pareça.

O motivo é que, se a pele ainda não se soltou naturalmente, significa que a camada inferior ainda não está completamente cicatrizada e pronta para ser exposta. A dica é usar hidratante e deixar que o processo aconteça de maneira natural.

Cuidado com o sol

Tomar sol com a pele descascando também é perigoso, pois a pele descascada continua sendo agredida pelos raios solares, o que pode intensificar o problema e aumentar os riscos de uma insolação, câncer de pele e queimaduras mais graves. Por isso, é indicado até evitar o sol durante alguns dias, a fim de que a pele se recupere.

Use o hidratante correto

Na hora de escolher o hidratante ideal para auxiliar na recuperação, é necessário levar em conta as características da sua pele. “Aquele que possui uma pele mais oleosa deve usar loções mais leves e fluidas; enquanto quem tem a pele seca pode usar cremes ou loções mais espessas e oleosas”, esclarece Juliana Garavello.

Fonte: IG Mulher