Saiba como os problemas do casal podem afetar os filhos

Nesta sexta-feira (14) é comemorado o dia dos namorados em vários países e muitas pessoas estão compartilhando nas redes sociais as demonstrações de amor que receberam. Este é o caso de Lex, uma mulher norte-americana que publicou no Instagram uma foto duas caixas de morango com chocolate e um cartão que recebeu do marido.

arrow-options Reprodução/Reddit Norte-americana publicou foto do presente do dia dos namorados e revelou na legenda que o marido é infiel

A princípio, a foto seria como qualquer outra de dia dos namorados . No entanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas. Lex escreveu na legenda: “Às vezes meu marido infiel é realmente legal”. Para completar, colocou um emoji com uma expressão que quer dizer algo como ‘acontece’.

A publicação foi parar no Reddit, onde os usuários ficaram chocados com o fato dela continuar no relacionamento e ainda expor isso nas redes sociais. Muitas pessoas comentaram pedindo que ela deixasse o marido infiel o quanto antes.

Embora ela aceite a traição , a maioria dos usuários reprova o comportamento. “Eu não ficaria com alguém que não posso confiar. Para mim, é simples assim”, fala uma usuária. “Tenha um pouco de respeito por si mesma e saia dessa”, completou outra.