Saiba como manter uma vida sexual ativa explorando os cinco sentidos

Especialista explica como explorar os diferentes estímulos para fazer com que a vida sexual fique cada vez melhor

Além de satisfatório, ter uma vida sexual ativa é saudável, afinal de contas, o sexo pode melhorar o humor, a qualidade da pele e até mesmo auxiliar na prevenção de doenças graves. Esses são apenas alguns dos benefícios, já que a liberação de hormônios também impacta no bem-estar do corpo e da mente.

Para que a prática se torne ainda melhor — aproveitando tudo aquilo que a relação oferece de bom à saúde —, é importante cuidar do seu relacionamento e valorizar todas as sensações que o sexo proporciona. Por isso, que tal estimular mais os seus cinco sentidos?

LEIA MAIS:

De acordo com Margareth Signorelli, especialista em sexualidade e terapia sexual, “nossos cinco sentidos fazem parte do sistema sensorial do nosso corpo. Esse sistema, portanto, é responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central que, por sua vez, analisa e processa a informação não recebida”.

Nesse sentido, usar os cinco sentidos a seu favor pode te ajudar a manter sua vida sexual ativa, desfrutando dos prazeres desta prática, que é considerada também uma atividade física.

Confira a seguir as recomendações da especialista:

Visão: veja e perceba cada movimento da pessoa na hora do sexo. Observe cada curva, admire com desejo;

Tato: em cada parte que você vê, toque, perceba as diferentes texturas que temos no corpo. Sinta a temperatura em cada parte tocada;

Olfato: sinta o cheiro do corpo do parceiro. O cheiro do feromônio que exala porque está sendo estimulado;

Paladar: uma das práticas tântricas é lamber e cheirar para haver ainda mais liberação dos feromônios corporais, principalmente na região da virilha;

Audição: atente-se aos sons que a pessoa que você está estimulando está fazendo. Ouça os sons de seus corpos unidos. Sons são extremamente estimulantes.

Portanto, para ter uma vida sexual ativa e saudável, é importante cuidar bem do corpo e da mente. Além disso, é preciso ter cuidado, diálogo e atenção para que o (a) parceiro (a) se beneficie da prática!