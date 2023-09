Saiba como identificar a ejaculação precoce

Um dos assuntos mais frequentes no consultório, vindo de pacientes homens, é a ejaculação precoce, que, segundo a sociedade Brasileira de Urologia (SBU), acomete um a cada quatro brasileiros.

Após a notícia de um novo remédio para auxiliar no tratamento da disfunção, “choveu de gente” querendo conhecer mais sobre a patologia. Muitos pacientes não sabem nem do que se trata, mas sabem que interfere na relação sexual, então é considerado ruim. Como a melhor maneira de sanar dúvidas é com informação, vamos lá!

O QUE É?

Ejaculação precoce é uma disfunção que acomete o universo masculino caracterizada por liberar liquido ejaculatório mais rápido que o normal (durante o ato sexual), fator que o homem não consegue controlar ou evitar que aconteça. Diferente de uma “rapidinha”, que acontece eventualmente e com a intenção de ser rápido.

QUAL O TEMPO MÍNIMO DE OCORRÊNCIA?

A maioria dos homens com ejaculação precoce atinge esse ápice em menos de um minuto (contados a partir da penetração), mas a Medicina acredita que o portador desse distúrbio – com estímulos mínimos de excitação – atinja a ejaculação em menos de cinco minutos. O dado é bastante variável, pois há homens que ejaculam em três ou quatro minutos, por exemplo, sendo satisfatório para eles, então o tempo ejaculatório só pode ser considerado disfunção em homens com insatisfação sexual.

CASOS EM QUE PODE OCORRER A DISFUNÇÃO

SITUACIONAL: Quando acontece por determinado fator de situação, por exemplo, quando o homem está com uma nova parceria ou nervoso pelo momento. Também conta um longo período sem sexo. Essas situações são consideradas normais quando não são frequentes.

PRIMÁRIA: Quando o homem já passa por esse processo desde o início de sua vida sexual.

ADQUIRIDA: Essa é a mais comum, quando o homem tinha controle antes e adquiriu a disfunção devido a um determinado problema, seja de saúde, psicológico ou social.

SUBJETIVA: Quando o tempo é insatisfatório, por exemplo, pode durar 8 a 10 minutos e ser insuficiente, gerando angústia e até mesmo dificuldade para tentar uma nova relação sexual.

O QUE CAUSA A EJACULAÇÃO PRECOCE?

A causa é variada e pode ser tanto por fatores físicos como deficiência hormonal, doenças, consumos excessivos de álcool e drogas, efeitos colaterais de remédios. Também pode haver fatores psicológicos, como depressão, ansiedade, experiências traumáticas, abusos, problemas no relacionamento, medo, insegurança e baixa autoestima, entre outros pontos.

QUAL O MELHOR TRATAMENTO PARA A EJACULAÇÃO PRECOCE?