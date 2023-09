Saiba como explorar as zonas erógenas na hora do sexo

Eu tenho certeza que quando você leu as palavras “zonas erógenas” você pensou nas estereotipadas partes clichês, como seios, bundas, genitais… E tudo bem, pois muitas pessoas têm sensibilidade erógena nessas partes, mas não vamos nos limitar a elas. Saiba que não são as únicas e nem as mais potentes quando o assunto é excitação.

As zonas erógenas são partes sensíveis do corpo que podem levar a excitação e até mesmo ao orgasmo através de estímulos, lembrando que a sensação dos estímulos pode ser diferente em cada corpo. Como assim? Sabemos que o pescoço é uma zona erógena nas pessoas, mas, dependendo do estimulo, a pessoa pode sentir cócegas e não excitação.