Saiba como evitar a perda da libido em uma relação de anos

A paixão vai perdendo a força e as sessões de sexo se tornaram raras? Saiba como combater isso

Um estudo da British Natsal (National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles) revelou que a maior preocupação dos casais modernos é entrar em uma fase de vida sexual fria ou inexistente.

Para evitar que isso aconteça, o site M de Mulher listou alguns truques que um casal pode adotar:

1. Se beijem todos os dias durante dois minutos. Já estão na fase do beijo rápido de bom dia e de boa noite? Não menospreze o poder do beijo, até porque é a partir dele que as coisas podem ‘aquecer’. Além de ser um gesto de carinho, passarem algum tempo se beijando ajuda-os a prestar mais atenção um ao outro.

2. Criem o hábito de experimentar coisas novas. E porque não no sofá? Ou na cozinha? Ou trazer um acessório para a cama? Se alimentarem o hábito e a curiosidade de experimentar coisas novas a vida sexual de casal vai ser muito mais excitante e ativa.

3. Não tenha medo de mostrar as suas preferências. Seja em termos de preliminares, posições ou até no toque, comuniquem e compartilhem as preferências de cada um. Só assim será possível terem uma vida sexual e amorosa mais satisfatória.