Saiba como escolher o vestido perfeito de madrinha de casamento

Se o vestido da noiva – e tudo o que diz respeito a ela – estão em primeiro lugar na hierarquia de foco de atenção em um casamento , o vestido das madrinhas fica logo atrás. Elas também desfilam entre os convidados minutos antes da noiva entrar e costumam ocupar lugar de destaque na cerimônia. Assim, o vestido de madrinha ocupa o primeiro lugar da maioria das mulheres convidadas para a posição – afinal, é ele quem vai dar o tom do penteado , sapato, maquiagem e acessórios .

Há algum tempo as instruções sobre o traje para os convidados se tornaram mais específicas , o que facilita na hora de compor o look. Mas até alguns anos atrás, madrinhas e outras pessoas ficavam à mercê do “traje casual chique” ou “esporte fino” combinados com uma leitura antecipada do ambiente. A verdade é que um direcionamento sobre o casamento ajuda madrinhas a economizar tempo na hora de escolher o vestido . Para ajudar na escolha, o iG Delas selecionou dicas para ajudar a decidir qual look usar como madrinha de casamento.

Estação do ano

Geralmente o convite para madrinha chega antes do que para os demais convidados. Ainda que não seja possível uma previsão do tempo tão antecipada, saber se o casamento será no começo da primavera ou na transição do outono para o inverno ajuda a definir se o vestido pode ser aberto ou ter mangas longas, um tecido leve ou algo que tenha forro e até quais acessórios investir caso a cerimônia seja realizada no tempo frio (como estola ou casaco).

Local e horário da cerimônia

O casamento será durante o dia, pôr do sol ou à noite? Será em uma igreja, em um local aberto – campo ou praia? Ter essas informações em mãos auxilia na escolha entre um modelo de vestido longo ou longuete, uma cor de tom pastel ou intenso, entre outros detalhes.

Paleta de cores

Bastante comum em casamentos fora do Brasil, esta moda chegou no país há alguns anos, mas auxilia muito na hora de compor o look. Algumas noivas, no momento do convite para madrinha, já informam a paleta de cores do casamento ou, até mesmo, a cor que elas querem que seja usada no vestido. Para além de respeitar a vontade da noiva, ter essa informação como norte reduz o leque de opções e facilita na decisão, já que, basicamente, você precisa focar no modelo do vestido, observando as dicas anteriores.

Conforto em primeiro lugar

Lembre que você vai passar algumas horas usando este vestido e não é nada agradável vestir algo que aperta o seu corpo ou dificulta sua movimentação na hora de curtir a festa. Sentiu que está muito apertada dentro da roupa e não consegue andar e dançar livremente? Evite.

Converse com as outras madrinhas

Trocar figurinha com as outras pessoas que vão partilhar esta função com você pode ser bem interessante, além de evitar a famosa torta de climão que é duas madrinhas usarem o mesmo vestido sem que isso seja o combinado (alguns casais pedem isso às madrinhas, mas, nestes casos, costumam já fornecer a roupa). Além disso, fazer o grupo das madrinhas de provador on-line é uma ótima pedida para ver opções de modelos.