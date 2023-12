Saiba como escolher o protetor solar ideal

Reprodução/Adcos Protetor Solar: veja como escolher

De acordo com Fernanda Nichelle, médica especialista em beleza e saúde da pele, o uso do protetor solar é de extrema importância para qualquer tipo de pele. A exposição aos raios solares, sem a proteção adequada, pode facilitar o surgimento de manchas e o envelhecimento precoce da pele, além de aumentar as chances de desenvolver câncer de pele.

Mas como escolher o protetor ideal? A especialista ensina:

“O protetor solar facial deve ser escolhido de acordo com o tipo de pele do paciente. Peles mais oleosas devem ter filtros solares oil-free, que não contenham óleo na sua fabricação. Peles mais secas podem ter filtros solares com ativos hidratantes.”

“Já o filtro solar corporal deve ser escolhido com ativos que criem resistência à água e ao suor”, alerta Nichelle.

A especialista lembra que todo e qualquer filtro solar, mesmo os resistentes, devem ser reaplicados a cada três horas, reaplicados se houver contato com a água ou com toalhas ou suor excessivo.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher