Saiba como escolher o modelo de geladeira ideal para a sua casa

Tomou Sol durante as férias e agora não sabe o que fazer para manter o bronze? Calma, porque não é tão difícil assim! Você não vai precisar marcar viagens para praia todo fim de semana, nem gastar o seu dinheiro com bronzeamento artificial. Alguns truques de maquiagem podem ser suficientes.

arrow-options Reprodução/Instagram/emmachenartistry Abusar do iluminador e do bronzer ajudam a manter a aparência de pele bronzeada e saudável

Sem perder o aspecto natural, mas ainda focando em deixar a pele bem iluminada, a Avon compartilhou com o Delas os truques de maquiagem que podem te ajudar a manter a cor do verão ; confira:

1. Misture as bases

A primeira dica para manter o bronze em dia é fazer uma misturinha com tons de base diferentes para acompanhar a tonalidade da sua pele durante todas as estações. Para isso, misture sua base com uma de um tom acima. Essa mudança deve ser sutil, um pouco mais escura que o seu colo e pescoço.

Dica extra: Para deixar o pescoço e o colo do mesmo tom, misture um iluminador mais escuro em um creme para rosto e aplique nessa região.

2. Olhos iluminados

Apostar em sombras que deixem os olhos iluminados também destacam a pele. Primeiro, faça uma camada leve usando uma sombra marrom por toda a pálpebra móvel, marcando bem o côncavo, e aplique uma sombra com brilho por cima – de preferência dourado ou cobre. dessa forma, você consegue dar mais profundidade aos olhos e evitar que eles fiquem com um aspecto “chapado”.

Dica extra: crie pontos de luz tanto no canto interno do olho como no centro da pálpebra para trazer mais luminosidade ao olhar.

3. Aposte no bronzer

A chave do “efeito bronzeado” é caprichar nos pontos de sombra do rosto. Aplique o bronzer de forma suave por todo o rosto e foque nos pontos já conhecidos: abaixo das maçãs do rosto, ao redor da testa próximo a raiz dos cabelos, de forma bem esfumada. Você também pode criar pontos de contorno abaixo do queixo e ao redor do nariz para dar um “up” no bronze.

4. Bochechas rosadas

Para complementar o bronzer e deixar a pele com aquele efeito “acabei de tomar Sol”, o truque é não esquecer do blush. Escolha um tom rosado ou pêssego e aplique suavemente nos pontos altos do rosto, como nariz, maçãs do rosto e no topo da testa.

5. Pele “glow”

O iluminador é aquele produto que vai deixar sua maquiagem ainda mais bonita e dar o brilho que a sua pele bronzeada merece. Aplique pontos de luz no arco do cupido, têmporas, arco da sobrancelha e topo do nariz. Se quiser intensificar o “glow”, passe um iluminador em pó por cima do iluminador líquido.

Dica extra: Mistute um pouco de iluminador líquido com sua base ou creme para rosto para deixar a pele ainda mais brilhante e iluminada.

6. Lábios brilhantes

Para finalizar os truques de maquiagem , nada melhor do que dar aquele “up” nos lábios. Invista num batom superbrilhante, seja com um gloss, batons hidratantes ou com partículas de brilho em sua composição, para deixar a boca corada e com mais volume.