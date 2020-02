Saiba como encontrar qualquer filtro no Instagram

Alguma vez você já se perguntou como achar filtros específicos no Instagram? O portal The Next Web separou algumas alternativas bem úteis para quem quer aproveitar todos os efeitos de realidade aumentada – até aqueles que parecem impossíveis de se encontrar.

Desde que o Instagram permitiu que qualquer usuário criasse filtros por meio do aplicativo Spark AR Studio, a plataforma se encheu de variados tipos de efeitos. Por mais que você tenha a opção de clicar na parte superior dos Stories de alguém para experimentar o filtro que a pessoa está usando, falhas acontecem e você pode acabar ficando sem aquele efeito especial na galeria. Para que isso não aconteça, confira as dicas.

Buscar na biblioteca de efeitos

Se você arrastar para o lado esquerdo na sua barra de efeito salvos, você achará uma lupa com a legenda “Procurar efeitos”. Ao clicar na lupa, o usuário é encaminhado para a galeria com todos os filtros disponíveis. É possível buscar pelo nome específico do efeito – caso você lembre – ou pelas tags que estão na parte superior da tela, as quais funcionam como um tipo de filtragem. Rápido e prático!

Procurar pelo criador

Outra opção é ir até o perfil daquele influencer que você gosta ou daquele usuário que já criou uns efeitos divertidos e clicar no ícone que se parece com um emoji. Por lá você encontrará todos os filtros desenvolvidos pela pessoa.

Aproveitar a deixa

Caso você consiga salvar o filtro enquanto ele passa pelos Stories , há a opção de clicar no menu “Mais” e, em seguida, escolher “Mais de ‘nome do usuário’”. Dessa forma, você será direcionado para a galeria de efeitos específicos daquela pessoa, assim como na dica acima.

Gostou das dicas? Experimente!