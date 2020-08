Saiba como decorar a sua casa com fotos sem gastar muito

Quer dar uma cara nova para a sua casa sem gastar muito? Nada melhor do que apostar em uma decoração com fotos. Além de ser uma forma de relembrar bons momentos, elas ainda são baratas e superfáceis de fazer com o que você já tem.

Reprodução Saiba como dar uma cara nova para sua casa





Para começar, separe fotografias de viagens, momentos com a família ou qualquer ocasião importante e revele. Existem lojas especificas para isso, mas também há a possibilidade de imprimir. Para enfeitar os cômodos, separamos algumas ideias para te inspirar e deixar o seu cantinho ainda mais bonito e com um significado especial.





Como fazer uma decoração com fotos

Escolhendo o modelo

Foto: Reprodução/Pinterest

Existem diversos tamanhos de fotos. Por isso, antes de montar a sua decoração, é importante escolher qual o formato ideal. Pode ser quadrado ou retangular, na horizontal ou na vertical, maiores ou menores, fica a seu critério.

Se quiser um visual mais vintage, aposte nos modelos polaroids, em que você pode escrever uma data ou uma mensagem na imagem. Para fazer esse tipo de fotografia em casa, basta deixar uma margem maior embaixo na hora de recortar. Com certeza elas vão dar um charme a mais.

Varal de fotos

Foto: Reprodução/Pinterest

Um dos modelos mais tradicionais e fáceis de se fazer é o varal de fotos. Tudo que você precisa é de um barbante ou fio para pendurar seus registros e, se quiser inovar, pode usar uma luz pisca pisca. Na hora de prender as imagens, aposte em pequenos pregadores, eles são delicados e práticos, perfeitos para a decoração.

Mural

Foto: Reprodução/Pinterest

Se quiser mais praticidade na hora de montar o seu cantinho, aposte em um mural. Como eles já vem prontos, basta pendurar as suas imagens. A melhor parte é que, além de fotos, também dá para colocar desenhos, flores, recados e outros objetos para incrementar a sua decoração. Depois é só pendurar na parede ou, até mesmo, deixar em cima de uma mesa.

Cabide de fotos

Foto: Reprodução/Pinterest

Sabe aquele cabide velho que está jogado no fundo do guarda-roupa? Ele é perfeito para decorar sua casa sem gastar nada. Para isso, basta pendurar algumas fotos nele. Você pode prendê-las com barbante ou um fio da sua preferência.

Se quiser inovar ainda mais, crie um cabide com uma haste de madeira, isso vai dar um ar mais rústico para o ambiente. Também é possível colocar algumas folhas e flores entre as fotos para deixar a decoração mais charmosa.

Criando desenhos

Foto: Reprodução/Pinterest

Se quiser uma decoração mais simples, pode optar por colar suas fotos na parede formando desenhos criativos. Isso vai desde formatos como pirâmides e diamante, até de coração.

No entanto, é importante se atentar que para cada composição existe um tamanho e uma quantidade específica de imagens. Além disso, certifique-se que a cola ou fita adesiva usada não vai danificar a tinta da sua parede.