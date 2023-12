FreePik Saiba como controlar os gastos no natal e não se endividar

Com as festas de fim de ano batendo na porta, as pessoas tendem a se preocupar pouco com os gastos. Um presente aqui, outro ali, as compras para a ceia, enfeites, viagens, acabam aumentando as contas de casa, e, sem perceber, você pode se auto endividar, independente se mora sozinho ou com outras pessoas.

Mas, segundo a economista e contadora Gecilda Esteves, é possível arcar com tudo isso sem se endividar, sabendo como controlar os gastos. Pensando nisso, ela separou cinco dicas para você se organizar financeiramente para o fim de ano, confere só:

Estabeleça um limite de gastos

É muito importante já sair de casa sabendo quanto se pode gastar, isso evita com que os valores dos presentes ultrapassem o orçamento e você precise usar mais limite do cartão, por exemplo.

⁠Faça uma lista do que você precisa comprar

Saia de casa já focado em que tipo de gastos precisa fazer, essa é a senha para não comprar itens desnecessários, por mais atraentes que pareçam ser. “Eu realmente preciso disso agora? Quanto essa comprinha extra vai impactar no meu orçamento natalino?”

⁠Compare preços

Hoje em dia, com tanta tecnologia, é muito mais fácil comparar valores. Ou seja, você não precisa ir de loja em loja para saber o preço das coisas; existem aplicativos que fazem isso por você e podem lhe auxiliar nesse processo.

⁠Aprenda a dizer não ao apelo das liquidações

Essa é, definitivamente, uma das partes mais difíceis para as pessoas, mas é importante entender que não é porque está “baratinho” que você deve comprar, certo?

⁠Garanta seus investimentos mensais

Por maior que sejam seus gastos em dezembro, com as compras natalinas, não deixe de economizar e investir. Não gaste se você não puder poupar nem que seja um pouquinho. Poupe: esse valor vai fazer diferença na construção do seu patrimônio financeiro.

Fonte: Mulher