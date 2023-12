Foto: Reprodução Saiba como checar se sua pomada capilar é aprovada pela Anvisa

Garantir a qualidade e a segurança dos produtos usamos é essencial para manter a saúde e a vitalidade dos cabelos. Nesse contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desempenha um papel crucial ao estabelecer padrões rigorosos para a aprovação e regulamentação desses produtos. Saiba então como verificar se sua pomada capilar recebeu a aprovação da Anvisa, dando a você a confiança necessária na escolha de produtos que atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pelo órgão regulador.

Leia também: Pomada para o cabelo: para que servem, como usar e quais são as melhores?

Como saber se a pomada é aprovada?

A Anvisa divulgou uma lista de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos que foram autorizadas a retornar ao mercado, se você tiver interesse confira mais sobre nesse site: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/pomadas/pomadas-autorizadas . Essa autorização foi possível devido aos avanços nas investigações em curso. A Agência enfatiza que a investigação é dinâmica, e a lista é revisada regularmente, incluindo novos produtos e excluindo aqueles que não atendem mais aos requisitos para exposição ao uso pela população.

Devido à possibilidade de alterações na lista a qualquer momento, os consumidores são aconselhados a consultar o portal da Agência antes de usar ou comprar qualquer produto. Vale ressaltar que produtos cosméticos podem ter nomes semelhantes, portanto, é crucial verificar não apenas a marca, mas também o número do processo de regularização e o CNPJ da empresa titular do produto.

Como conferir a lista?

O número do processo de regularização na Anvisa inicia com “25351.” e deve estar sempre presente na rotulagem do produto. A Anvisa reconhece eventuais transtornos e destaca que as investigações continuam, envolvendo análises laboratoriais, avaliação de processos de fabricação, inspeções aos fabricantes, medidas regulatórias específicas, reuniões com especialistas e acompanhamento de notificações de eventos adversos.

E se eu tiver dúvidas?

Em caso de dúvidas, os consumidores podem contatar a Anvisa por telefone, pessoalmente, via web chat ou através do formulário eletrônico do Fale Conosco.

O número 0800 642 9782 está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, exceto feriados.

O atendimento presencial ocorre no Trecho 5 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) em Brasília, DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O web chat está disponível em https://www.gov.br/anvisa/pt-br/canais_atendimento/webchat

O formulário eletrônico do Fale Conosco pode ser acessado em https://www.gov.br/anvisa/pt-br/canais_atendimento/formulario-eletronico .

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher