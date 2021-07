Saiba como cada deputado votou na LDO 2022, aprovada no Congresso nesta quinta

Reprodução/Câmara dos Deputados Congresso Nacional aprovou as diretrizes do Orçamento de 2022

Nesta quinta-feira (15), o Congresso Nacional aprovou o texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2022, que prevê o direcionamento de gastos, previsão de arrecadação e medidas econômicas da União . O texto, agora, irá para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Os parlamentares votaram o projeto nesta tarde, que foi aprovado por 278 votos a 145, com apenas uma abstenção, do deputado federal Toninho Wandscheer (Pros-PR).

Os partidos se dividiram na votação da proposta e, com a aprovação, os congressistas aceitaram as previsões de inflação e crescimento do país para o próximo ano:

Siglas que votam “sim”: PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, DEM, Solidariedade, Pros, PSC, PTB e Cidadania.

Siglas que votaram “não”: PT, PSB, PDT, Podemos, PSOL, Novo, PV, Rede e a liderança da Oposição.





Confira, abaixo, o voto de cada deputado: