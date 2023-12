Divulgação – Meditação de Ano Novo: saiba como atrair abundância, prosperidade, amor e paz para 2024

A virada do ano marca o encerramento de um ciclo da Terra em torno do Sol e o início de um novo, no entanto, não se limita ao movimento de translação do planeta. Independente de crença, religião ou fé, o ano novo se tornou um motivo de expectativas para a maioria das pessoas. Algo sobre iniciar uma nova fase, como se fosse uma folha em branco, inspira muitos a escreverem suas promessas e resoluções para os meses que estão por vir, buscando uma vida melhor.

Segundo Gabi Frantz, especialista em meditação e PhD em medicina natural, essa prática possui fundamento. “A virada do ano é um momento de concentrar nossas energias para manifestar o que desejamos para a nova fase”, explica. “É um momento de renovação, sendo muito importante avaliar tudo que foi vivido no ano anterior e se preparar para o que 2024 pode te trazer”.

Diante deste cenário, a meditação se apresenta como uma das melhores ferramentas para refletir sobre as vivências do ano anterior com gratidão e adquirir bons hábitos para o que está por vir. A especialista listou como a prática pode te ajudar a se preparar para o Ano Novo, confira:

1. Reflexão sobre o ano anterior

De acordo com Gabi Frantz, o período no qual a atividade da meditação está sendo executada é a oportunidade ideal para mergulhar no seu próprio ser e refletir sobre os desafios e aprendizados do ano que está se encerrando. “A meditação oferece um momento de tranquilidade e potencializa a nossa capacidade de nos conectarmos com nosso interior, sendo uma oportunidade valiosa de reflexão, autoconhecimento e, principalmente, gratidão por tudo o que passamos ao longo dos últimos doze meses”, explica Frantz.

2. Estabelecimento de Metas e Intenções

Você também possui o hábito de elaborar com antecedência suas metas e objetivos para o próximo ano? Frantz reforça que o momento da meditação também é uma excelente hora para estabelecer e/ou refletir sobre tudo o que almejamos conquistar ao longo dos próximos doze meses. “A prática da meditação favorece, e muito, a clareza mental que é tão essencial para criar novas metas e enxergar o caminho que deve ser trilhado a fim de alcançá-las”, afirma a especialista em meditação.

3. Redução do Estresse

Embora seja uma época de renovação e esperança, em essência, é comum que o final do ano chegue acompanhado por uma verdadeira onda de estresse em decorrência dos planos e expectativas futuras. A prática da meditação também é altamente eficaz para não só combater como reverter essa situação. “O início do ano traz consigo uma série de responsabilidades e metas que, somadas, podem elevar consideravelmente o nível de estresse. A meditação, por sua vez, é conhecida por ser altamente eficaz no ato de reduzir os níveis de estresse, promovendo e prolongando a sensação de calma e equilíbrio”, revela Frantz.

4. Criação de Hábitos Saudáveis

Já pensou em ter a meditação como um de seus novos hábitos saudáveis em 2024? Para Frantz, ao incorporar a prática da meditação a sua rotina diária, é possível colher os benefícios da prática a curto, médio e longo prazo. “Estamos falando de um hábito que, de fato, só oferece benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Logo, é interessante não realizá-la apenas nesse período de final de ano, mas sim praticá-la ao longo de toda a vida”, enfatiza.

5. Criação de um Ano Mais Consciente e Significativo

Se você busca um ano com uma tomada de consciência mais expressiva, a meditação também é um recurso potente a fim de atingir esse objetivo. “Além de tudo o que almejamos com a chegada de um novo ano, certamente todos priorizamos que este esteja alinhado com nossos valores pessoais e nos tornarmos ainda mais conscientes para nossa tomada de decisões é um passo essencial neste processo”, destaca Frantz.

Por fim, Gabi Frantz deixa uma mensagem para a realização da meditação de Ano Novo. “Para iniciar 2024 com a melhor energia, em comunhão com seu ‘eu’ interior e com o universo, é importante praticar a meditação com a mente limpa. Permita que todas as sensações comecem a fluir pelo seu ser e receba todos os sentimentos que o acompanharam durante a jornada que foi o ano de 2023. Agradeça pelos desafios e pelas conquistas, vibrando para que 2024 nos traga cada vez mais sabedoria, força e serenidade”, finaliza Frantz.