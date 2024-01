FreePik Saiba como a Cirurgia Plástica Funcional otimiza os resultados do procedimento cirúrgico

A Cirurgia Plástica Funcional tem como objetivo a melhor recuperação do paciente, afastando o processo inflamatório intenso, edemas, inchaços e cicatrização lenta. Para tanto, é fundamental conhecer, e se for preciso resgatar a saúde do paciente.

Nesse contexto, os exames que determinam um diagnóstico preciso antes de realizar o procedimento cirúrgico visam conhecer e restabelecer funções do organismo. Sendo assim, é preciso ter o foco na saúde, ao invés da doença, adotando práticas preventivas de uma vida saudável, o que é essencial para o resultado efetivo do procedimento cirúrgico, que visa a melhoria estética, rejuvenescimento, repercutindo na autoestima.

O cirurgião plástico André Eyler, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da American Society of Plastic Surgeons, explica que são analisados níveis hormonais, deficiências nutricionais e outras condições de saúde, para um pré e pós-operatório satisfatório. Para tanto, são adotados tratamentos nutricional, hormonal, imunológico, estético, cirúrgico e não cirúrgico.

“O aporte de vitaminas e minerais promove a saúde da pele, tecidos e sistema imunológico, proporcionando uma recuperação mais rápida e eficaz. Além disso, são dadas orientações para melhorar a saúde geral, visando acelerar o processo de cicatrização”, ressalta o especialista.

Ele exemplifica que a alimentação é uma forte aliada, pois a ingestão controlada de doces e carboidratos contribui para diminuir a inflamação e melhorar a cicatrização. E hábitos de vida saudável, como boa evacuação intestinal, sono em dia, prática regular de exercício físico e hidratação adequada, são essenciais no período que antecede ao procedimento.

E como não poderia deixar de ser, acompanhamento médico adequado. “Na prática, os benefícios oferecem um resultado mais satisfatório e duradouro, cicatriz mais discreta, redução de complicações e bem estar com abordagem de necessidades individuais do paciente”, aponta Eyler.

​E seguindo o propósito da Cirurgia Plástica Funcional, o Fast Recovery é uma técnica que permite um retorno rápido às atividades de rotina, visando um pós-cirúrgico eficiente e menos doloroso. Para tanto, devem ser adotados determinados movimentos de reabilitação, nas primeiras 24 horas após a intervenção cirúrgica.

Por exemplo, para a mamoplastia, a prótese de silicone é implantada abaixo do músculo. A recuperação pode ocorrer em até um dia, pois são realizados exercícios com os braços e troncos, que orientados por profissional habilitado devem continuar em casa, pois vão facilitar a paciente em realizar atividade como lavar o cabelo, dirigir, trabalhar e até levantar pesos leves.

No entanto, intercorrências, como tontura e enjoo, devem ser informadas ao médico. Além disso, atenção redobrada com alargamento da cicatriz, desconfortos, dores fortes, deslocamento da prótese e abertura dos pontos. “Somente cirurgião plástico habilitado é recomendado para aplicação da técnica Fast Recovery. O cumprimento do protocolo visa uma cirurgia pouco traumática, com boa fluidez de sangue, integridade dos vasos sanguíneos e anestesia sem dor ou complicações. Por isso, antes o médico deve fazer uma avaliação criteriosa das reais condições de saúde clínica do paciente”, destaca Eyler.

Fonte: Mulher