Saia Rodada, Zé Neto e Cristiano e mais: Lives da semana

A cantora Vanusa foi um dos grandes sucessos da Jovem Guarda, movimento musical que explodiu na década de 60. Porém, atualmente ela enfrenta uma luta contra o Alzheimer. Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record, Aretha Marcos, filha da artista, contou que a mãe está internada em uma clínica para receber os cuidados médicos necessários .

Reprodução/Record TV Filha de Vanusa revela que a cantora está internada

Há alguns anos Vanusa lida com internações e altas, a última vez que ela tinha ido para uma clínica foi em 2019. Na época, ela deu entrada para tratar a depressão e a dependência química, mas já havia a suspeita de Alzheimer. Foi na entrevista com Aretha que a veio a confirmação pública de que a cantora está com a doença degenerativa.

Aretha, que também é cantora, comentou uma entrevista polêmica que a mãe deu anos atrás, falando que a filha sempre fazia algo de errado com a carreira. “Não é que magoou, mas nunca mais recebi uma proposta de show. A visão que passou a meu respeito… As pessoas começaram a acreditar que os problemas dela eu que causava”, ela relembrou.

Recentemente, a filha de Vanusa causou uma polêmica nas redes sociais. Aretha publicou um vídeo pedindo doações para realizar o sonho de ter uma casa própria. Longe dos palcos, a cantora vive em uma casa simples dentro de uma fazenda em Piracaia, município do interior de São Paulo.