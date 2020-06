Sai pra lá, cigarro! Novidade promete ajudar brasileiros a parar de fumar

Muitas pessoas enfrentam o grande desafio que é acabar com o vício

Rio – Muitas pessoas enfrentam o grande desafio que é parar de fumar. Para ajudar nisso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou um assistente virtual, cuja ideia é informar a respeito do antitabagismo e tirar dúvidas. De acordo com o Cardiômetro da SBC, o fumo ocasiona mais de mil mortes por dia, e fumantes têm de duas a três vezes maior risco de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e de 12 a 13 vezes mais risco de ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Além disso, segundo um estudo feito pelo Centro de Pesquisa e Educação para Controle do Tabaco da Universidade da Califórnia (UCLA), nos EUA, tanto o tabagismo quanto o uso de cigarros eletrônicos aumentam a gravidade das infecções pulmonares.

E foi com isso em mente que a SBC disponibilizou o assistente virtual (chatbot), que simula um ser humano conversando com a pessoa interessada e atende pelo nome de Dr. Cardiol. A coordenadora de ações relativas ao tabagismo da SBC, Jaqueline Scholz, diz que já usava o programa e resolveu adaptá-lo para captar a pergunta do paciente e o que ele quer saber, direcionando para uma resposta mais adequada.

“Como se fosse uma coisa mais interativa. Essa inteligência artificial usou o meu conhecimento adquirido ao longo de muitos anos no tratamento de fumantes, e transferiu para esse sistema. Espero que isso possa ajudar as pessoas nesse momento em que o isolamento é necessário, quanto menor a circulação melhor, mas que elas possam tomar uma providência nas suas casas ou onde estiverem”, afirma a coordenadora.