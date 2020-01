Saúde mental é tema de ações do Hospital de Urgência e Emergência

A Vice-Governadoria do Estado realizou, nessa quinta-feira (22), o seu Planejamento Estratégico. A ação aconteceu no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, reunindo assessores do Órgão e também técnicos da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). A vice-governadora Jaqueline Moraes ressaltou a importância do planejamento em todas áreas do Governo, sobretudo, no âmbito da Vice-Governador que coordena o Agenda Mulher, que tem ações em várias pastas.

“Vimos a necessidade de criarmos o Escritório de Projetos na Vice-Governadoria com uma metodologia de gestão para acompanharmos de perto todas as ações e dados dos projetos que estão compondo o nosso programa”, disse Jaqueline Moraes. Ela explicou ainda que todos os dados resultantes servirão como base para a construção do Planejamento Estratégico que visa definir a missão, visão, valores, eixos, objetivos estratégicos e as ações da Vice-Governadoria.

Durante a reunião, a subsecretária de Planejamento e Projetos da SEP, Joseane Zoghbi, explicou as etapas e afirmou que um calendário de reuniões com a equipe da Pasta será fundamental para atuar de forma mais eficaz e, assim, entregar melhores resultados para a sociedade.

“A Vice-Governadoria do Estado dá um passo importante ao ser pioneira na realização do seu Planejamento Estratégico, coordenando um programa relevante como o Agenda Mulher. Nós, do Escritório de Projetos Central, buscamos dar o suporte necessário para que os projetos de todos os setores do Governo alcancem bons resultados. Para isso é preciso uma rotina, uma programação”, explicou a subsecretária.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Vice-Governadoria

Íris Carolina Miguez

(27) 3636-1446 / 98868-1847

iris[email protected]