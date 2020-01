Saúde: atendimento prioritário a motorista de ambulância

O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Erick Musso (Republicanos), apresentou, na manhã desta quinta-feira (19), a secretários e diretores da Casa, o “Gestão 2020”. Trata-se de um planejamento de ações prioritárias para o ano que vem. A agenda de trabalho tem como destaque ações para ampliar a transparência do Poder e aumentar os serviços prestados aos cidadãos.

Ao apresentar a proposta, o presidente fez uma retrospectiva dos últimos meses de gestão e ressaltou conquistas como o prêmio da União Nacional dos Legisladores e Legislativos (Unale) concedido ao projeto “Espaço Assembleia Cidadã”. Para Erick, o trabalho é fruto da união de toda a equipe de gestores, garantiu uma nova cara e uma nova funcionalidade para o Poder Legislativo estadual. “Hoje temos um novo olhar para a Assembleia Legislativa. E não é só dos capixabas”, afirmou.

Licitação ao vivo

Para 2020, Erick Musso disse que o foco vai continuar a ser a otimização dos serviços e a integração do corpo gestor. Na área da transparência, adiantou que todos os processos licitatórios da Ales serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Casa. Para participar das licitações, as empresas deverão cumprir uma série de exigências e ter o “Selo Ficha Limpa”, que deve ser lançado nas 20 primeiras semanas de 2020.

A nova programação da TV Assembleia também foi citada como outro importante passo para aproximar o cidadão dos trabalhos da Casa. Outro projeto de destaque, na área de comunicação, será a implantação de sistema de libras para inclusão dos surdos.

“Nós já somos referência em transparência em nosso portal. E ano que vem vamos incrementar com muito mais acessibilidade. Teremos ferramentas importantes de interação e busca com inteligência artificial e realidade aumentada. Estamos colocando cada vez mais, na palma da mão do cidadão capixaba, a Assembleia Legislativa”, afirmou.

Novos serviços

O Espaço Assembleia Cidadã vai ganhar dois novos serviços: Núcleo de Atendimento e Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência e também o Núcleo de Mediação de Conflitos, que funcionará em convênio com Tribunal de Justiça (TJES). A proposta é instituir mediação comunitária, práticas de comunicação não violenta e círculos da construção de paz coletiva.

A Assembleia também pretende compartilhar os estudos jurídicos e a interpretação das leis, adquiridos na rotina de debates, pareceres e votações que acontecem nas comissões e sessões por meio da edição de uma Revista Científica da Procuradoria.

O presidente também confirmou a realização de um concurso público, com a oferta prevista de 100 vagas em vários cargos efetivos.

Por fim, Erick Musso destacou que, assim como os projetos de anos anteriores, o “Gestão 2020” vai ocorrer sem prejuízo para os trabalhos legislativos.

“Nós dobramos nossa capacidade legislativa em relação ao ano passado. E agora temos mais de 40 frentes parlamentares e cinco CPIs em funcionamento. Então a parte legislativa está funcionando com excelência. E isso não nos dá o comodismo de não avançar em outras áreas. A gente acredita que, com esse planejamento e com essas novas ações, continuaremos sendo a melhor Assembleia do nosso País em atendimento à sociedade”.