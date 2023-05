Sabrina Sato recebe Linn da Quebrada no 3º episódio do Tik Talk BLZ

Divulgação Sabrina Sato recebe Linn da Quebrada no terceiro episódio do Tik Talk BLZ

Beleza na Web, plataforma digital de beleza do Grupo Boticário, acaba de lançar o terceiro episódio do “Tik Talk BLZ”, um talk show focado em curadoria de produtos de beleza dedicada às suas consumidoras. Após o sucesso da estreia com a comediante Dani Calabresa, que bateu mais de 1 milhão de visualizações em quatro dias, e o segundo episódio com um papo leve e divertido sobre perfumaria com o apresentador e stylist Rica Benozzati, Sabrina Sato recebe a cantora e atriz Linn da Quebrada no 3º episódio, que compartilha suas dicas sobre skincare. O conteúdo faz parte da nova campanha, que carrega o conceito “A Gente Entende a sua Beleza”, para frisar a expertise da plataforma em curadoria.

A Beleza na Web uniu a dupla de mulheres incríveis em uma conversa com muito humor, deboche e cuidados com a pele, incluindo um jogo sobre beleza e momentos divertidos. Em uma brincadeira chamada Check do Skincare, Sabrina questiona: “Lina, você prefere dormir de maquiagem, que é um erro gravíssimo, ou dormir com o ex?”, e a artista responde: “Eu dormiria de maquiagem e com o ex”, e ambas caem na risada.

Sabrina Sato participou do episódio com um look que combina a cor roxa, dedicada à identidade visual da marca, e o famoso animal print, representado por uma calça wide leg e finalizado com uma sandália de salto alto e meia pata, inteira transparente. A produção foi assinada pelo stylist Pedro Salles, que trouxe alguns acessórios minimalistas para compor a estética impecável e ousada da apresentadora. Já o maquiador Krisna foi o responsável pela beleza da musa, utilizando a base Born This Way, da Too Faced, que destaca a pele iluminada em conjunto com o blush da Clinique. Para os olhos, o maquiador usou a máscara de cílios Dior Diorshow 090 e a caneta delineadora Too Faced Better Than Sex. Já na boca, um gloss nude elegante para completar o visual.

2º episódio – Rica Benozzatti

No segundo episódio, Sabrina recebe o apresentador, stylist e dono de um humor único, Rica Benozzati, no Tik Talk BLZ, em um papo cheio de emoção, lembranças afetivas e muito amor por perfumes. Ao sentir a fragrância escolhida por Rica, Sabrina comenta: “Esse perfume aqui é Piraboy, hein!?”, e o stylist responde: “Eu vou passar, tem um monte de boy aqui em volta”, finaliza enquanto ambos riem.

Sabrina Sato apresentou o episódio com um conjunto de blazer e calça com estampa poderosa de animal print, unindo-o a um top roxo, em homenagem às cores da Beleza na Web. A combinação também foi assinada pelo stylist Pedro Salles. Já o maquiador Krisna foi o responsável pela beleza. Ambos os episódios estão disponíveis no TikTok e em outras redes de Beleza na Web.

Fonte: Mulher