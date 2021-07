Reprodução/Instagram Sabrina Sato posa nua em cenário paradisíaco

Sabrina Sato publicou uma foto de tirar o fôlego. A apresentadora, que estava trabalhando nas gravações do “Ilha Record” , posou completamente nua em um cenário paradisíaco. No clique, ela está dentro da água e ao fundo há bastante vegetação. A funcionária da Record está de lado e cobre os seios com as mãos.

“Já com saudades do paraíso”, escreveu Sabrina Sato na legenda. A apresentadora estava em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, mas já voltou com a família para São Paulo. Ela passou uma temporada na cidade litorânea por conta das gravações do “Ilha Record”, que está previsto para estrear em agosto.

Nos comentários, diversas pessoas deixaram elogios para a Sabrina. Mirella Santos, uma das Gêmeas da Lacração e que está no próximo reality da Record , foi uma das celebridades que deixou comentário para a mãe de Zoe. “Ela é ela, viu. Mulher, tua beleza é única”, escreveu a dançarina.