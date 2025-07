Sabrina Sato e Nicolas prestigiam Giselle De Prattes em musical: ‘Diários Associados’

Sabrina Sato, 44, e Nicolas Prattes, 28, prestigiaram Giselle De Prattes, mãe do ator, na apresentação do espetáculo Chatô e os Diários Associados, 100 Anos de uma Paixão, neste domingo (27), no Teatro Liberdade, em São Paulo. No musical, Giselle interpreta Carmen Miranda (1909–1955) e divide o palco com Cláudio Lins e Stepan Nercessian.

A peça celebra os 100 anos dos Diários Associados, grupo de mídia fundado por Assis Chateaubriand (1892–1968), e marca o retorno de Giselle ao teatro após uma década. “Fiquei afastada por 10 anos e estava morrendo de saudade”, contou ela.

Depois de atuar na temporada carioca, a atriz comemora estar em São Paulo. Para viver Carmen, mergulhou na história da artista e contou com apoio vocal e fonoaudiológico. “Ela era ousada, carismática e muito à frente do seu tempo, mesmo enfrentando dores profundas”, disse à Quem.