Sabrina Sato e Nicolas Prattes abrem álbum de lua de mel em ilha paradisíaca: ‘De hoje’

Sabrina Sato, de 44 anos, e Nicolas Prattes, de 27, seguem curtindo a última fase de sua lua de mel, no Resort Four Seasons Seychelles Desroches, em Seychelles, em vila com piscina e vista para o pôr do sol, e diárias de R$ 9,212.

Neste sábado (29), a apresentadora e ícone do universo fashion compartilhou com seus segui”, dores fotos com o maridão no mar e andando de bicicleta.

“De hoje na 🏝️ com meu amor”, escreveu ela na publicação. “Que espetáculo de lugar Sabrina ! Aproveitem e muito”, escreveu um seguidor. “Muito amorrr”, disse outra. Confira cliques abaixo: